像拿紙巾擋海嘯？美財長救40兆美債 分析師集體開酸：在槍傷上貼OK繃

美國公債市場今天（21日）出現止穩跡象，但周四走弱，凸顯儘管美國財政部周三宣布擴大回購長債，但在政府聯邦債務總額突破40兆美元之際，難以緩解市場焦慮。多位分析師更是妙語如珠，以像是「拿紙巾擋海嘯」、「在槍傷上貼OK繃」、「用手指堵住堤防上的漏洞」等各種誇張形容詞，來彰顯財長貝森特試圖支撐美債的效力有限。

美國10年期公債殖利率今天盤中報4.705%，在周四勁升5.8個基點後止穩；30年期公債殖利率報5.251%，在周四一度上升逾7個基點，最高升至5.27%，逼近周二觸及的19年高點5.34%，回落的部分原因是受到貝森特談話提振。他接受CNBC訪問時表示，自己「手上有一大套工具」可以支撐市場，每次回購長債操作的規模可能超過40億美元，而不只是從20億提高到40億美元。

市場對殖利率上升的擔憂，包括近2兆美元的預算赤字、油價與通膨攀升，以及科技公司投入AI所帶來的大量債務供給。

在周三，美國財政部表示，從 9月9日開始，將把定期購買10年至30年期美國公債的規模，從目前的20億美元提高至40億美元或更多。這項宣布一度提振美債市場，但效果很快消退。目前市場也開始猜測，財政部可能縮減這類長債的新發行量。

「拿紙巾擋海嘯」！分析師生動形容回購計畫效力有限

野村證券策略師麥克艾利戈特（Charlie McElligott）表示，貝森特的財政部公債回購計畫「單獨來看」，只不過是「在槍傷上貼OK繃」，「不足以平息市場力量」。

DWS Americas固定收益主管卡崔拉姆本（George Catrambone）表示：「考量到赤字的規模，以及AI所造成的一些資金擠出效應，這就像是把一條紙巾丟進海嘯裡。這不可能阻止財政狀況惡化，也不可能讓殖利率下降。」

ING則形容，和美國高達40兆美元的國家債務相比，貝森特40億美元的債券回購計畫僅僅像是「在鐵達尼號上重新排一排躺椅」，形容面對巨大災難性問題無濟於事。

MUFG美國總體策略主管貢薩爾維斯（George Goncalves）也持相同看法。他表示：「這項干預是漸進式且策略性的，只是在試圖放慢長債的拋售，爭取一些時間，然後觀察經濟與聯準會如何反應。政府的預算赤字沒有上限，而且這個問題並不會因此停止。」

借貸成本攀升壓迫市場 川普政府面臨選前財政考驗

貝森特最新的干預措施，反映出華府對政府高昂借貸成本日益感到不安。高借貸成本正推升房貸及其他貸款的利息負擔，而距離11月國會選舉已不遠。

川普政府過去曾宣稱，一旦財政計畫能夠控制聯邦支出及通膨，利率就會下降。但目前這兩件事都沒有做到，殖利率反而已經升至高於川普重返白宮前的水準。

AllianceBernstein固定收益部門主管迪馬吉歐表示，若希望公債回購能產生更持久的效果，「必須要聯準會採取行動。接著，也必須在財政赤字以及債務管理方面採取措施。」

PGIM全球債券主管提普（Robert Tipp）認為，如果沒有貝森特的干預，美債市場的拋售幅度可能會更加劇烈。

他表示：「這就像用手指堵住堤防上的漏洞，但你現在所處的是一個利率上升、財政揮霍無度以及通膨高於目標的環境；坦白說，與其他國家的債券市場相比，美國的表現其實已經算相對強勁。」