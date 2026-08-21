韓擬設百兆韓元未來基金 晶片稅收支援青年與AI

韓國企劃財政部今天表示，政府計劃成立新基金，將半導體產業蓬勃發展帶來的稅收盈餘投入支持年輕世代，並投資人工智慧（AI）等未來成長產業。

路透社報導，企劃財政部在新聞稿中表示，這筆擬議中的「未來應對基金」將用於資助協助青年就業、購屋與成家的計畫，同時也支援AI、區域發展及人才培育等領域的投資。

這項基金的資金主要來自超過基準的稅收收入，而計算基準為過去10年國內稅收的平均成長率。

韓國企劃財政部表示，這項基金將在稅收充裕的年度累積超額稅收，以便日後在稅收減少時期發揮緩衝作用。

隨著AI熱潮帶動對晶片的龐大需求，韓國晶片大廠三星電子與SK海力士（SK Hynix）獲利大幅飆升。

韓國政府並未提供該基金規模的官方估算金額。不過據韓國媒體報導，根據政府對明年稅收的預測以及其他管道的預期資金流入計算，該基金規模可能超過100兆韓元（約新台幣2.3兆元）。

根據這項計畫，青年方案將支持就業、住房、資產累積、結婚與生育。成長型產業投資方面，則聚焦於AI及其他戰略性技術。

隨著韓國面臨低出生率、住房負擔能力問題以及勞動市場等挑戰，韓國總統李在明承諾將為年輕世代擴大發展機會。

政府數據顯示，7月青年失業率上升至6.8%；同時李在明近期也警告，AI普及可能會讓年輕勞工就業前景蒙上更多陰影。