AI獲利創高難安撫投資人 傳股東回饋規模逾700億美元

一名知情人士告訴路透社，三星電子公司（Samsung Electronics）計劃今天下午召開董事會，討論新的股東回饋方案。媒體之前報導，這項方案規模可能超過700億美元（約新台幣2兆2300億元）。

這名消息人士未透露具體細節，但表示金額可能相當可觀，董事會會議可能在股市收盤後舉行。

三星電子發言人拒絕對此置評。

韓國媒體MoneyToday昨天報導，三星電子預計本月稍晚宣布新的股東回饋政策，規模將超過100兆韓元（約新台幣2兆3050億元）。

全球最大記憶體晶片製造商三星電子及競爭對手SK海力士（SK Hynix）在人工智慧（AI）熱潮帶動下獲利創歷史新高，但未能消除投資人對AI支出的疑慮。

兩家企業近來面臨日益升高的投資人壓力，要求他們透過股利配發及庫藏股回購等方式，將AI帶來的現金收益更多回饋給股東。

SK海力士19日宣布，將回購並註銷40兆韓元庫藏股票，並將2025年至2027年間產生的自由現金流（freecash flow）的50%以上用於提高股東回饋。