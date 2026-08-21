快訊

獨／竹東自強國中傳意外 14歲學生收籃球架遭壓傷不治

中職／蘇緯達申請任意引退 轉戰中信旗下業餘成棒台壽霸龍

輝達用GPU融資拉華爾街抬轎 算力泡沫風險有多大？

聽新聞
0:00 / 0:00

Anthropic挑戰最大IPO 有望追平或超越SpaceX

中央社／ 紐約20日綜合外電報導

彭博報導，人工智慧（AI）巨人Anthropic正加緊掛牌腳步。這起超大型首次公開募股（IPO）案，最快可能在月底就會送件，規模有望追平或超越先前寫下紀錄的SpaceX

彭博（Bloomberg）引用消息人士指出，Anthropic正在試算相關數字，但財務長拉奧（Krishna Rao）在近期主持的投資人說明會上，並未觸及公司估值問題。

根據彭博彙整數據，馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX）上市時募得750億美元，創下史上最大IPO紀錄。如果加計常於上市初期股價走高時執行的「超額配售選擇權」（overallotmentoption），最終募資金額更達862億美元。

要求匿名的消息人士表示，Claude開發商Anthropic此次IPO，規模與細節可能有所變動，相關討論仍在進行。Anthropic發言人未能立即回應置評請求。

Anthropic成立僅5年，不過它反映AI產業如何在極短時間內，改變科技投資的版圖。Anthropic今年5月募得650億美元，估值達9650億美元；它的競爭對手OpenAI今年3月募得1220億美元，整體估值8520億美元。

彭博取得的文件顯示，儘管Anthropic第2季調整後營業利益轉為正值，但2025年全年淨損近420億美元，較2024年約83億美元的虧損，擴大約5倍。

AI需求正快速成長，Anthropic營收大幅攀升即為明證。初估公司第2季營收超過115億美元，高於2025年同期的7億8700萬美元。以「年化運行率」推算，也就是以短期營收數據推算全年表現，此數字至7月底已達650億美元。

消息人士表示，打造更先進AI系統所需成本高昂，Anthropic與競爭對手都得面臨挑戰。訓練前沿模型需要龐大算力，像是Anthropic即與資料中心業者SpaceX簽署運算資源合作協議，未來3年這項合作的價值，可能會高達數百億美元。

SpaceX Anthropic IPO

延伸閱讀

Anthropic拚全球最大IPO 最快8月送件 另推新系統 企業資料政策大轉彎

Anthropic上市估值拚超車SpaceX 可能超過2兆美元

Anthropic年化營收衝破2兆 使用需求轉化實際業績

博通醞釀1,000億美元融資 助Anthropic等AI公司搶算力

相關新聞

全球智慧手機出貨今年估減14% 三星電子料重登龍頭寶座 大陸品牌承壓

市場研究機構Counterpoint Research預測，三星電子今（2026）年將重新奪回全球智慧手機市場的冠軍寶座。在記憶體晶片價格持續攀升的背景下，三星因供應鏈整合度較高，展現出優於同業的韌性。

華許28日將發表傑克森洞年會演說 可能維持「沉默是金」原則

美國聯準會（Fed）主席華許28日將在傑克森洞全球央行年會發表演說，在外界關注升息前景之際，華許可能維持「沉默是金」的原則，不太可能釋出決策訊號，從而加重市場迷霧。

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後「真正主因」

比特幣今天（21日）在亞洲盤中時間上漲逾4%，一度突破7萬5,000美元，延續周三展開的強勁漲勢。交易人士認為，美國總統川普推動加密貨幣法案的相關行動，以及債券市場動盪促使財政部出手壓低長期債券殖利率，重新點燃加密資產市場的動能。

巴拿馬運河9月起減少通行船班 雪佛龍出招壓低運費成本

巴拿馬運河管理局因預期聖嬰現象時間更長、水位會進一步下降，周四宣布下月（9月）起，將減少每日通行船隻數量。為了避開大型船舶高昂的通行費，包括雪佛龍（Chevron）在內的能源出口商，開始改採分段運輸法，先讓較窄船隻通過運河，再於太平洋側，將美國液化石油氣（LPG）轉交給大型船運往亞洲。

日媒：陸傳收緊對台灣關鍵材料出口 鍺、石英供應大幅延誤

中國大陸傳出正限制或延遲對台灣出口多項關鍵航太與光學材料，已造成相關產業供應鏈瓶頸。

SK海力士傳擬砸數十兆韓元在日本宮城蓋記憶體廠 官方回應了

根據韓民族日報（Hankyoreh）報導，SK海力士正考慮在日本宮城縣興建一座記憶體製造廠，投資金額可能達到數十兆韓元。這將成為南韓主要晶片製造商首次在日本建立生產基地的重大投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。