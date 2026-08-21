Anthropic挑戰最大IPO 有望追平或超越SpaceX

彭博報導，人工智慧（AI）巨人Anthropic正加緊掛牌腳步。這起超大型首次公開募股（IPO）案，最快可能在月底就會送件，規模有望追平或超越先前寫下紀錄的SpaceX。

彭博（Bloomberg）引用消息人士指出，Anthropic正在試算相關數字，但財務長拉奧（Krishna Rao）在近期主持的投資人說明會上，並未觸及公司估值問題。

根據彭博彙整數據，馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX）上市時募得750億美元，創下史上最大IPO紀錄。如果加計常於上市初期股價走高時執行的「超額配售選擇權」（overallotmentoption），最終募資金額更達862億美元。

要求匿名的消息人士表示，Claude開發商Anthropic此次IPO，規模與細節可能有所變動，相關討論仍在進行。Anthropic發言人未能立即回應置評請求。

Anthropic成立僅5年，不過它反映AI產業如何在極短時間內，改變科技投資的版圖。Anthropic今年5月募得650億美元，估值達9650億美元；它的競爭對手OpenAI今年3月募得1220億美元，整體估值8520億美元。

彭博取得的文件顯示，儘管Anthropic第2季調整後營業利益轉為正值，但2025年全年淨損近420億美元，較2024年約83億美元的虧損，擴大約5倍。

AI需求正快速成長，Anthropic營收大幅攀升即為明證。初估公司第2季營收超過115億美元，高於2025年同期的7億8700萬美元。以「年化運行率」推算，也就是以短期營收數據推算全年表現，此數字至7月底已達650億美元。

消息人士表示，打造更先進AI系統所需成本高昂，Anthropic與競爭對手都得面臨挑戰。訓練前沿模型需要龐大算力，像是Anthropic即與資料中心業者SpaceX簽署運算資源合作協議，未來3年這項合作的價值，可能會高達數百億美元。