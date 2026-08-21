刷卡繳房貸 摩根大通專家指美回購公債治標不治本

摩根大通專家指出，美國財政部回購公債或許能暫時緩解長天期美債殖利率攀升，但也只是把債務問題往後拖。與此同時公債供給激增但海外需求減弱，可能持續構成殖利率走高壓力。

近期美國長天期公債因美國赤字與發債增加、外國需求減弱，加上通膨與利率走高疑慮而遭拋售，導致10年期公債殖利率逼近4.7%、30年期公債殖利率一度升到約5.3%，達2007年以來最高水準。

美國財長貝森特（Scott Bessent）18日宣布將把政府公債回購規模從每次20億美元擴大一倍至40億美元，以增加債券需求、支撐價格並壓低長期借貸成本。

摩根大通（JPMorgan）全球基本面研究聯席主管蘇利文（James Sullivan）接受CNBC訪問時指出，美國財政部實際上是發行短天期國庫券回購長天期公債，這種「以債還債」策略雖能暫時性緩解問題，但並未消除根本債務負擔。美國國債18日突破40兆美元大關。

蘇利文將這項做法比喻為以短期借款來重新融通長期債務，「這就像用信用卡來繳房貸」，短期內可降低壓力，但長期而言可能產生更大融資風險。

美國財政部干預措施或許有助短期內控制借貸成本，但蘇利文擔心這對更大的問題幫助不大，因為政府債務規模不斷堆積，這些債務最後還是得找到買家承接。

當前因伊朗戰事等相關因素導致通膨風險高，現在買進固定利率的長債實際報酬會被侵蝕，因此需有更高殖利率才能刺激買家購債願意；美國財政赤字太大，未來恐還得大量發債，供給愈大，發行公債也必須提供更高殖利率吸引買家。然而像中國等主要海外持有者都在減持美債。

中國持有的美國國債規模已降至18年來最低，而美國財政部代外國政府保管的美國國債持有量，也降至14年來最低。

蘇利文說，隨一些美國政府公債的傳統買家開始減少購買，美國債市供需平衡會變得更加複雜。