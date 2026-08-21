SK海力士擬斥資數十兆韓元 赴日建記憶體晶片廠

巴拿馬運河管理局因預期聖嬰現象時間更長、水位會進一步下降，周四宣布下月（9月）起，將減少每日通行船隻數量。為了避開大型船舶高昂的通行費，包括雪佛龍（Chevron）在內的能源出口商，開始改採分段運輸法，先讓較窄船隻通過運河，再於太平洋側，將美國液化石油氣（LPG）轉交給大型船運往亞洲。

2026-08-21 10:36