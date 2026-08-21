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SK海力士擬斥資數十兆韓元 赴日建記憶體晶片廠

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

韓國「韓民族日報」今天引述業界消息人士報導，韓國記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）考慮在日本宮城縣興建記憶體晶片廠，投資金額可能達數十兆韓元。

報導指出，隨著全球記憶體晶片需求持續成長，SK海力士正尋求在日本東北部投資設廠，擴充產能。

根據報導，SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）最近曾造訪當地。宮城縣是日本指定的半導體產業樞紐之一。

報導指出，如果這項計畫實現，將是韓國晶片製造商首次在日本進行大規模半導體製造投資。

SK海力士回應報導時表示，目前尚未做出任何決定，但「任何具備所需基礎設施的地點，都可能成為潛在選址。」

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