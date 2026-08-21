美債再湧拋售抹消財長救債 沃爾瑪銷售低迷累美股

受美債再次出現一波拋售及零售巨頭沃爾瑪（Walmart）創6年來最疲軟銷售成長所累，美股今天走跌。儘管美國財長貝森特計劃擴大公債回購規模，10年期美債殖利率仍攀升至4.697%。

華爾街日報指出，貝森特（Scott Bessent）本週提高公債回購規模之舉曾短暫壓低政府債券殖利率，但殖利率今天又回彈至近年高點。這也對輝達（Nvidia）、SpaceX和其他大型資料中心業者的股價造成壓力，因為這些公司愈發依賴舉債來為人工智慧（AI）基建擴張計畫提供資金。

● 分析師：公債回購只是貼OK蹦 非最優解

金融諮詢機構「利普樂金融集團」（LPLFinancial）首席固定收益策略師吉倫（LawrenceGillum）談到美國財政部擴大公債回購時說：「這就像貼OK蹦，沒有真正解決問題。」

美國財政部18日宣布擴大公債回購，將10年至30年期債券的收購金額增加1倍，由20億美元提升到「至少」40億美元，盼壓低走高的美債殖利率。

英國「金融時報」認為，美國財長貝森特出手支撐債市未能平息投資人不安情緒，美國長期公債今再現一波拋售。30年期美國公債殖利率上升0.06個百分點來到5.24%，幾乎抹平18日宣布回購後公債出現的0.09個百分點跌幅；10年期美債殖利率也攀升至4.697%。

全球其他債券也遭遇拋售。英國30年期國債殖利率上升0.02個百分點至5.81%；這項殖利率18日曾下跌0.05個百分點。

法國興業銀行（Societe Generale）全球外匯策略主管朱克斯（Kit Juckes）表示，美國財政部的加大回購能否有效壓低殖利率仍待商榷，「隨美國公共債務規模達到GDP的100%，且預算赤字居高不下，外國投資人承接美國資產的意願將成為日益棘手的問題」。

美債今天賣壓再次湧現，反映市場對美國債台高築及決策者能否遏止伊朗戰事引發的通膨持高度疑慮。美國國債18日突破40兆美元大關，相關擔憂近幾個月大幅衝擊長天期債券，推升30年期公債殖利率自6月底的4.9%持續走高。

管理諮詢機構RSM US首席經濟學布魯蘇拉斯（JoeBrusuelas）說：「如果不朝向財政整頓，例如提高稅收、放慢政府支出增速，或像1990年代般直接削減政府支出，這些回購措施效果也就只是暫時性。」

● 沃爾瑪業績創2020年來新低 掀美消費疲弱疑慮

華爾街日報指出，沃爾瑪今天公布在美的同店銷售（包含營運滿12個月的實體門市與電商通路）成長2.6%，創下自2020年以來的最低單季增幅。

沃爾瑪股價下跌9.2%也創4年多來最大單日跌幅，拖累道瓊工業指數下跌1.3%；那斯達克綜合指數下跌1%，標普500指數則小跌0.87%。

美國最大零售商沃爾瑪今天公布6年來最疲軟的銷售成長，延續一連串顯示消費支出轉弱的信號，也進一步加劇市場壓力。消費支出是美國經濟成長主要引擎。

華盛頓郵報指出，分析師對沃爾瑪的成長表現感到擔憂，也開始關注這是否反映美國消費者支出能力萎縮、消費者是否因長期物價上漲而漸感吃不消。

今年以來，飆升的燃料價格與較高的通膨一直困擾美國民眾，尤其是自美國與以色列2月28日對伊朗開戰後更是如此。消費支出之所以重要，是因為約占美國經濟活動的2/3。

7月物價漲幅高於薪資成長，消費支出開始出現更多疲弱跡象。7月零售銷售意外下滑，多項民調顯示美國民眾對經濟狀況的疑慮日益升高。