全球智慧手機出貨今年估減14% 三星電子料重登龍頭寶座 大陸品牌承壓
市場研究機構Counterpoint Research預測，三星電子今（2026）年將重新奪回全球智慧手機市場的冠軍寶座。在記憶體晶片價格持續攀升的背景下，三星因供應鏈整合度較高，展現出優於同業的韌性。
Counterpoint預估，2026年全球智慧手機出貨量下滑14.3%，中國大陸品牌受創最深。三星出貨則可望逆勢成長0.8%，微幅領先蘋果（Apple）。整體市場預料2027年持續走弱，2028年才會回溫。
蘋果雖然也有一定的成本轉嫁能力，但Counterpoint對其後市看法相對保守。因美國制裁而提早建立自主硬體供應鏈的華為，是三星之外，少數仍能維持明顯成長的品牌。
Counterpoint首席分析師Yang Wang表示，三星再當一哥，關鍵在於能自行生產零組件、具備完整的產品組合，與電信商和零售通路有長期合作關係。反觀中國品牌，出貨壓力沉重，產業整併持續加快。
在價格敏感市場，部分品牌出貨跌幅可能高達34%。Oppo今年夏季已縮減旗下OnePlus品牌業務。小米、Vivo、榮耀等則積極調整產品結構，轉向高階機種以因應零組件成本走高。
至於AI新功能與市場高度期待的蘋果折疊iPhone，Counterpoint認為，雖然有助產品差異化與高階化，但短期內難以帶動大規模換機潮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。