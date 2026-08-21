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全球智慧手機出貨今年估減14% 三星電子料重登龍頭寶座 大陸品牌承壓

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
記憶體晶片漲價衝擊智慧手機市場，供應鏈整合度較高的三星電子今年可望重登龍頭寶座。美聯社
記憶體晶片漲價衝擊智慧手機市場，供應鏈整合度較高的三星電子今年可望重登龍頭寶座。美聯社

市場研究機構Counterpoint Research預測，三星電子今（2026）年將重新奪回全球智慧手機市場的冠軍寶座。在記憶體晶片價格持續攀升的背景下，三星因供應鏈整合度較高，展現出優於同業的韌性。

Counterpoint預估，2026年全球智慧手機出貨量下滑14.3%，中國大陸品牌受創最深。三星出貨則可望逆勢成長0.8%，微幅領先蘋果（Apple）。整體市場預料2027年持續走弱，2028年才會回溫。

蘋果雖然也有一定的成本轉嫁能力，但Counterpoint對其後市看法相對保守。因美國制裁而提早建立自主硬體供應鏈的華為，是三星之外，少數仍能維持明顯成長的品牌。

Counterpoint首席分析師Yang Wang表示，三星再當一哥，關鍵在於能自行生產零組件、具備完整的產品組合，與電信商和零售通路有長期合作關係。反觀中國品牌，出貨壓力沉重，產業整併持續加快。

在價格敏感市場，部分品牌出貨跌幅可能高達34%。Oppo今年夏季已縮減旗下OnePlus品牌業務。小米、Vivo、榮耀等則積極調整產品結構，轉向高階機種以因應零組件成本走高。

至於AI新功能與市場高度期待的蘋果折疊iPhone，Counterpoint認為，雖然有助產品差異化與高階化，但短期內難以帶動大規模換機潮。

三星 三星電子 智慧手機

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