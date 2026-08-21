快訊

周杰倫買房！4.84億元掃2戶敦北豪宅4樓戶 房仲：看房邏輯不同

日職／頻遭酸民私訊攻擊不忍了！孫易磊霸氣回嗆：管好你自己

閃兵案陳柏霖今出庭認罪「會更謹慎做選擇」 律師團力爭緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

美擴大回購公債暫緩殖利率升勢 市場憂慮未解

中央社／ 新加坡21日綜合外電報導

美國財政部意外宣布回購公債，昨天止住全球長期借貸成本的升勢，然而對通膨與政府債務激增的疑慮，讓市場情緒緊繃，公債殖利率仍接近數十年高點。

路透社報導，美國基準長天期公債殖利率飆升至2007年以來最高水準，不僅推高房貸利率，還攻占各大媒體頭條。就在隔天，財政部作出回應，將長天期公債回購規模提高一倍，每次操作至少40億美元。

在規模高達32.2兆美元的市場中，這個金額簡直微不足道。

然而，此舉緊接在美國財政部於外匯市場買進日圓之後，分析師表示，這一訊號顯示美國政府對長期利率上升相當敏感，也展現出可能會讓市場感到不安的干預傾向。

摩根大通（J.P. Morgan）分析師在給客戶的報告中表示：「這項宣布立即讓借貸成本有所緩解。」

他們說：「然而，與日本近期的干預行動一樣，財政部的行動掩蓋了背後的結構性挑戰，卻無助於解決這些問題。」

美國30年期公債殖利率隔夜下跌9個基點至5.19%，昨天在東京交易時段持穩。日本長天期公債殖利率也大幅下滑，市場正密切關注即將登場的20年期公債標售。

美國財政部表示，擴大公債回購規模是為了提升市場流動性。

紐約斯巴達資本證券（Spartan Capital Securities）首席市場經濟學家卡迪羅（Peter Cardillo）表示：「這項措施可以舒緩長天期公債市場的短期壓力。」

公債 殖利率 市場

延伸閱讀

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

美財政部擬加碼回購長債 亞股多收紅

美政府債務突破40兆美元！財政部急出手 壓長期借貸成本

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？ 專家：美元貶定了除非Fed這麼做

相關新聞

全球智慧手機出貨今年估減14% 三星電子料重登龍頭寶座 大陸品牌承壓

市場研究機構Counterpoint Research預測，三星電子今（2026）年將重新奪回全球智慧手機市場的冠軍寶座。在記憶體晶片價格持續攀升的背景下，三星因供應鏈整合度較高，展現出優於同業的韌性。

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後「真正主因」

比特幣今天（21日）在亞洲盤中時間上漲逾4%，一度突破7萬5,000美元，延續周三展開的強勁漲勢。交易人士認為，美國總統川普推動加密貨幣法案的相關行動，以及債券市場動盪促使財政部出手壓低長期債券殖利率，重新點燃加密資產市場的動能。

巴拿馬運河9月起減少通行船班 雪佛龍出招壓低運費成本

巴拿馬運河管理局因預期聖嬰現象時間更長、水位會進一步下降，周四宣布下月（9月）起，將減少每日通行船隻數量。為了避開大型船舶高昂的通行費，包括雪佛龍（Chevron）在內的能源出口商，開始改採分段運輸法，先讓較窄船隻通過運河，再於太平洋側，將美國液化石油氣（LPG）轉交給大型船運往亞洲。

日媒：陸傳收緊對台灣關鍵材料出口 鍺、石英供應大幅延誤

中國大陸傳出正限制或延遲對台灣出口多項關鍵航太與光學材料，已造成相關產業供應鏈瓶頸。

SK海力士傳擬砸數十兆韓元在日本宮城蓋記憶體廠 官方回應了

根據韓民族日報（Hankyoreh）報導，SK海力士正考慮在日本宮城縣興建一座記憶體製造廠，投資金額可能達到數十兆韓元。這將成為南韓主要晶片製造商首次在日本建立生產基地的重大投資。

股東要笑了！三星傳今宣布790億美元回饋股東 創史上最狂紀錄

知情人士透露，三星電子計劃今天（21日）宣布一項新的股東回饋計畫，規模最高可能達110兆韓元（約790億美元，相當新台幣2.5兆元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。