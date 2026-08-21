美擴大回購公債暫緩殖利率升勢 市場憂慮未解

美國財政部意外宣布回購公債，昨天止住全球長期借貸成本的升勢，然而對通膨與政府債務激增的疑慮，讓市場情緒緊繃，公債殖利率仍接近數十年高點。

路透社報導，美國基準長天期公債殖利率飆升至2007年以來最高水準，不僅推高房貸利率，還攻占各大媒體頭條。就在隔天，財政部作出回應，將長天期公債回購規模提高一倍，每次操作至少40億美元。

在規模高達32.2兆美元的市場中，這個金額簡直微不足道。

然而，此舉緊接在美國財政部於外匯市場買進日圓之後，分析師表示，這一訊號顯示美國政府對長期利率上升相當敏感，也展現出可能會讓市場感到不安的干預傾向。

摩根大通（J.P. Morgan）分析師在給客戶的報告中表示：「這項宣布立即讓借貸成本有所緩解。」

他們說：「然而，與日本近期的干預行動一樣，財政部的行動掩蓋了背後的結構性挑戰，卻無助於解決這些問題。」

美國30年期公債殖利率隔夜下跌9個基點至5.19%，昨天在東京交易時段持穩。日本長天期公債殖利率也大幅下滑，市場正密切關注即將登場的20年期公債標售。

美國財政部表示，擴大公債回購規模是為了提升市場流動性。

紐約斯巴達資本證券（Spartan Capital Securities）首席市場經濟學家卡迪羅（Peter Cardillo）表示：「這項措施可以舒緩長天期公債市場的短期壓力。」