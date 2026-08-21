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巴拿馬運河9月起減少通行船班 雪佛龍出招壓低運費成本
巴拿馬運河管理局因預期聖嬰現象時間更長、水位會進一步下降，周四宣布下月（9月）起，將減少每日通行船隻數量。為了避開大型船舶高昂的通行費，包括雪佛龍（Chevron）在內的能源出口商，開始改採分段運輸法，先讓較窄船隻通過運河，再於太平洋側，將美國液化石油氣（LPG）轉交給大型船運往亞洲。
巴拿馬運河將從9月3日起逐步限縮通行名額，9月15日起，每日通行船數從目前的36艘降至32艘。
連接大西洋與太平洋的巴拿馬運河，承擔全球約3%的海運貿易，船閘運作仰賴淡水。今年聖嬰恐帶來嚴重乾旱，已使運河水位下降，上月當局便要求船隻減載。
伊朗戰事也加劇航運壓力。美國與以色列2月開始轟炸伊朗，導致荷莫茲海峽關閉，美國輸往亞洲的能源增加，運河更擁擠。
8月，巴拿馬運河平均通行費約110萬美元，是去年同期的16倍以上。上周，一艘新巴拿馬型液化石油氣船，為了插隊通過運河，以460萬美元標下優先通行權，創下歷史新高。
為避開高額費用，雪佛龍採分段運送。巴拿馬型船先載貨通過運河，再在巴爾博亞港（Balboa）外海轉交給新巴拿馬型船運往亞洲，這兩種船型使用不同船閘，後者通行費暴漲，前者漲幅較小。
船舶租賃資料顯示，雪佛龍租用的Fritzi N和Pacific Yantai兩艘新巴拿馬型液化氣，預定在巴爾博亞港外海接貨。
航運數據業者Kpler指出，今年迄今，美國出口的LNG約60%運往亞洲，高於2025年的55%。
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