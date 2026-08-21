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癌症療法突破引爆軋空 莫德納股價兩日大洗三溫暖

中央社／ 舊金山20日專電

美國生技公司莫德納（Moderna）的mRNA癌症療法取得臨床突破，帶動股價19日暴漲近177%，引爆歷史性軋空並波及AI晶片股。隨著獲利了結及軋空買盤降溫，股價今天大幅回落，從標普500漲幅之冠變成跌幅之冠。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），莫德納股價19日收盤上漲176.97%，創下公司上市以來最大單日漲幅，也是標普500成分股過去25年來最大單日漲幅，但這波漲勢僅維持一天；20日，莫德納股價隨即下挫23.55%，寫下公司上市以來最大單日跌幅。

●莫德納19日成交量近2億股 空頭回補推高股價

莫德納與美國藥廠默沙東（Merck & Co.）19日宣布，兩家公司合作開發一款個人化癌症治療藥物，經一年的大型臨床試驗結果，顯示可成功降低黑色素瘤復發率。

這款名為intismeran autogene的個體化新抗原療法，是全球首次有「信使核糖核酸」（mRNA）藥物在癌症第3期臨床試驗中，展現出明確的正面療效。

對莫德納而言，這項成果至關重要。根據莫德納財報，公司總營收已從2022年的193億美元，降至2025年的19億美元。隨著新冠疫苗需求下滑，公司迫切需要證明mRNA技術不只可用於預防傳染病，也能成為癌症治療的新平台。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，試驗結果公布前，莫德納約有13.7%的流通股遭投資人放空。消息公布後，原本放空莫德納的投資人為了止損，被迫買回股票、回補空頭部位，反而進一步推高股價，形成軋空。

金融市場資料分析公司S3 Partners估計，放空者19日出現約55億美元（約新台幣1760億元）帳面損失。莫德納當天成交量接近2億股，約相當於公司流通在外股數的一半。

●mRNA癌症療法報捷 莫德納估值仍待檢驗

美國投資銀行Brookline Capital Markets分析師李亞坎（Leah Cann）向華爾街日報表示，空頭被迫回補等於替漲勢火上加油；等這股力量減弱，股價也會逐漸降溫。

軋空甚至波及其他產業。財經媒體巴倫周刊（Barron's）引述瑞穗證券（Mizuho Securities）股票交易部門主管歐黎根（Dan O'Regan）分析，部分避險基金為填補空頭損失，賣出了原本表現最佳的人工智慧（AI）、基礎設施及動能型股票來籌措資金。

經過19日飆漲，莫德納20日則創下上市以來最大跌幅。這並非試驗結果遭到推翻；華爾街日報分析，隨著前一天的空頭回補買盤消退，投資人開始消化消息並調整部位。

公司目前只公布試驗達標，尚未揭露具體降低多少復發與轉移風險。黑色素瘤的成功，也不代表這項技術必然能擴展至肺癌、腎臟癌等其他癌症。

美國生技製藥產業媒體BioPharma Dive報導，部分分析師認為市場反應過度樂觀，莫德納股價暴漲後的市場估值，恐已反映出超過目前公布數據所能支持的信心。

不過，儘管莫德納股價20日重挫約23.5%，相較18日收盤仍上漲逾一倍。

莫德納 癌症 道瓊

延伸閱讀

莫德納、默沙東癌藥跨大步 臨床試驗顯示可成功降低黑色素瘤復發率

默沙東莫德納mRNA癌症藥物 降低黑色素瘤復發

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