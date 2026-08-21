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日本7月通膨加速漲　市場預期日銀10月升息

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本官方數據今天顯示，中東戰爭與日圓疲軟推高了物價，日本7月通膨加速上揚，這更強化外界對日本貨幣政策可能收緊的預期。

根據日本總務省數據，剔除食品的核心通膨年增率由1.6%升至1.8%，符合市場預期。

若再排除能源價格，通膨率由1.7%升至1.9%；未經調整的通膨率則從1.6%攀升至1.9%，同樣符合市場看法。

雖然日圓貶值有利於豐田（Toyota）、索尼（Sony）等大型日本出口商，但對資源匱乏的日本而言，卻使石油、食品等進口物資成本加重。

日相高市早苗（Sanae Takaichi）為保護消費者，針對中東衝突導致的油價漲勢，祭出燃料和能源補貼措施。

日本銀行（Bank of Japan）將核心通膨目標定為2%，今年6月曾將利率調升至31年新高，外界預期今年內還會再度升息。

日本央行若決定升息，將促使日圓走強。

上月，日本與美國罕見聯手干預匯市後，日圓因而走高，但日圓這波漲幅如今已回吐大半了。

彭博經濟專家木村太郎（Taro Kimura）指出：「日本央行認為核心通膨會達到2%目標，7月通膨數據將進一步鞏固這看法。我們預期日銀在10月會調升利率，從現行1%升1碼，來到1.25%。」

17日公布的其他數據顯示，日本第2季經濟成長率由前一季的0.5%放緩至0.3%。

日本 日銀 通膨

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