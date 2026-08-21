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日媒：陸傳收緊對台灣關鍵材料出口 鍺、石英供應大幅延誤

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國傳出收緊對台鍺、石英等關鍵材料出口，交貨延誤衝擊到台灣光學、晶片設備以及航太供應鏈。路透
中國傳出收緊對台鍺、石英等關鍵材料出口，交貨延誤衝擊到台灣光學、晶片設備以及航太供應鏈。路透

中國大陸傳出正限制或延遲對台灣出口多項關鍵航太與光學材料，已造成相關產業供應鏈瓶頸。

日媒引述知情人士報導，部分台灣光學科技業者自去年起，向中國供應商採購材料時，因中國海關審查時間拉長，鍺、石英等材料交貨大幅延誤。部分陸企供應商還被主管機關約談，詢問客戶及出貨對象。

有台灣業者表示，部分材料交期拉長已導致無法配合客戶交貨時程，甚至因此流失訂單。

一家晶片設備製造商主管表示，中國限制石英出口，影響該公司生產，產品交期已延至數月。目前仍找不到替代供應來源。航太產業也面臨類似問題，部分來自中國的永久磁鐵供應成為瓶頸。

日媒 出口 材料

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