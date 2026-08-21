股東要笑了！三星傳今宣布790億美元回饋股東 創史上最狂紀錄

知情人士透露，三星電子計劃今天（21日）宣布一項新的股東回饋計畫，規模最高可能達110兆韓元（約790億美元，相當新台幣2.5兆元）。

根據彭博資訊報導，知情人士表示，三星董事會預定在韓股收盤後、南韓當地時間下午4時左右召開會議，並在會議結束後不久公布該方案的具體內容。日經新聞稍早已報導相關消息。

這項股東回饋方案的規模預期達90兆至110兆韓元，將成為三星規模最龐大的資金返還計畫之一。三星發言人拒絕置評。

投資人目前密切關注三星將如何在股利發放與實施庫藏股之間分配這筆資金，以及整項計畫預定執行的時程表。

知情人士說，三星周五董事會的任何決定，預料將讓市場更清楚了解三星的資本配置策略與現金流展望。

隨著全球對推動AI發展所需半導體的需求狂熱，南韓晶片製造商受惠於這波熱潮，投資人也因此要求三星提供更高的股東回報。