快訊

藍委撮合韓國瑜、傅崐萁同框 能否和解看兩人智慧

2月才剛來台灣！30歲女歌手浴室突摔倒 頭部重創顱內出血搶救不治

美債警報添逆風！台股開低拉鋸45K關卡 台積電震盪、航海王突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

博通醞釀1,000億美元融資 助Anthropic等AI公司搶算力

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
博通正洽談規模最高1,000億美元的AI晶片融資交易，協助Anthropic等公司取得運算資源。路透
博通正洽談規模最高1,000億美元的AI晶片融資交易，協助Anthropic等公司取得運算資源。路透

知情人士透露，博通（Broadcom）正與一群貸款機構洽談，計劃舉債超過600億美元，為一項AI晶片融資交易籌措資金，Anthropic等公司將因此受惠。

這筆融資方案仍在敲定中，可能另外包含約300億美元的次順位債。根據擬議方案，博通將為部分優先擔保債務提供保證，這部分金額可能介於600億至700億美元，整體融資規模最高可達1,000億美元。

這項交易反映AI基礎設施融資熱潮持續升溫。Claude開發商Anthropic在內的AI公司正更積極參與基礎設施建置，以確保取得足夠的運算能力。博通則想賣出更多AI晶片和資料中心設備，在這個利潤豐厚的市場挑戰輝達。

知情人士指出，黑石集團（Blackstone）和阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）正與博通洽談參與這項晶片融資。三家公司今年6月建立合作關係，共同為運算基礎設施提供資金。相關債務將由特殊目的公司發行。

彭博披露協商消息後，博通股價盤後一度勁揚1.1%，終場小漲0.43%至364.03美元。截至當天收盤，該股今年累計上漲5.2%。

這項交易將有助Anthropic等公司取得晶片和其他關鍵AI基礎設施，模式可能類似三家公司先前透過AI XPV平台達成的350億美元債務協議。相關洽談仍在進行，細節可能有所調整，資金也可能分批到位。

在AI XPV平台的首筆交易，博通為大部分債務提供擔保，阿波羅和黑石等投資人則出資購買客製化AI晶片，再租賃給Anthropic。這讓優先順位債拿到投資等級評等，降低借貸成本。

博通 Anthropic 算力

延伸閱讀

博通三大利空股價重挫 提供客戶融資機制風險不小

Anthropic上市估值拚超車SpaceX 可能超過2兆美元

Google深化邁威爾TPU合作 可認購122億美元股票！邁威爾狂漲博通重挫

輝達傳注資軟銀能源業務

相關新聞

股東要笑了！三星傳今宣布790億美元回饋股東 創史上最狂紀錄

知情人士透露，三星電子計劃今天（21日）宣布一項新的股東回饋計畫，規模最高可能達110兆韓元（約790億美元，相當新台幣2.5兆元）。

博通醞釀1,000億美元融資 助Anthropic等AI公司搶算力

知情人士透露，博通（Broadcom）正與一群貸款機構洽談，計劃舉債超過600億美元，為一項AI晶片融資交易籌措資金，Anthropic等公司將因此受惠。

油價創一個月高點 布蘭特突破93美元 貝森特預告對伊朗最嚴厲制裁

國際油價今天開盤後小跌，周四（20日）收盤勁揚逾2%，收在近一個月最高水準，本周有望創下可觀的單周漲幅，原因是美國推動孤立伊朗經濟，美國總統川普已警告將報復支持伊朗的國家，而財長貝森特預告下周一公布細節，使市場擔心能源供應可能進一步受到干擾。

Anthropic拚全球最大IPO 最快8月送件 另推新系統 企業資料政策大轉彎

AI新創公司Anthropic最快本（8）月底公開遞件申請上市，募資規模預計追平或超越SpaceX創下的紀錄，有望成為史上最大IPO案。與此同時，Anthropic也準備調整企業客戶的資料保存方式，降低新安全政策對業務帶來的衝擊。

SK海力士傳擬砸數十兆韓元在日本宮城蓋記憶體廠 官方回應了

根據韓民族日報（Hankyoreh）報導，SK海力士正考慮在日本宮城縣興建一座記憶體製造廠，投資金額可能達到數十兆韓元。這將成為南韓主要晶片製造商首次在日本建立生產基地的重大投資。

台積電ADR漲近1%！ 邁威爾領費半指數收紅 台指期夜盤下跌99點

台股ADR周四（20日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.95%，報每股416.00美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,657.20元，較台北交易股票溢價率為11.88%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。