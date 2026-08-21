油價創一個月高點 布蘭特突破93美元 貝森特預告對伊朗最嚴厲制裁

國際油價今天開盤後小跌，周四（20日）收盤勁揚逾2%，收在近一個月最高水準，本周有望創下可觀的單周漲幅，原因是美國推動孤立伊朗經濟，美國總統川普已警告將報復支持伊朗的國家，而財長貝森特預告下周一公布細節，使市場擔心能源供應可能進一步受到干擾。

西德州原油10月期貨今天盤初跌0.6%，報每桶86.30美元，周四收盤勁揚2.9%，該合約本周漲幅可望接近6%；9月期貨收盤上漲2.32美元，漲幅2.7%，報每桶88.15美元，為7月24日以來最高。

布蘭特原油10月期貨今天盤初跌0.7%，報每桶93.12美元，周四收盤大漲2.4%，盤中一度突破94美元，為7月下旬以來最高，連續第五個交易日上漲。

川普在周三晚間威脅要對伊朗發動「規模空前的經濟戰並實施孤立」，並警告任何向伊朗提供「任何形式生命線（支援）」的國家都將面臨後果。他形容，這項行動是「經濟版D-Day」。

美國財長貝森特周四表示，他將於周一舉行記者會，「詳細說明我們將採取的具體行動」。相關措施將針對德黑蘭，甚至可能牽連與伊朗有貿易往來的國家，包括中國大陸。

貝森特說，美國將對伊朗實施「史上最嚴厲的制裁」，並暗示將重點運用經濟手段，藉此減少針對伊朗發動新的大規模軍事行動的必要性。他說，這些措施將在伊朗奏效，「我們將使這個政權崩潰。現在到了我們的盟友和世界其他國家作出選擇的時候」。

貝森特在接受CNBC採訪時表示：「我不確定為什麼油價會因此上漲。如果我們正在實施最大限度經濟施壓，那麼這很可能意味著不會重新出現大規模軍事行動。」

在貝森特談話前，伊朗外交部譴責美國經濟和貿易制裁措施，稱其為「經濟恐怖主義」，認為相關措施將傷害普通伊朗民眾，構成反人類罪。

當貝森特被問及美國是否可能因中國與伊朗開展商業往來而針對中國時，他表示，許多討論最好私下進行。他說：「別忘了，中國50%的能源供應來自海灣地區。因此，配合這一安排符合中國自身利益」。

石油交易顧問公司Ritterbusch and Associates在一份報告中表示：「目前看來，除非美國作出重大讓步，否則這些新的威脅似乎不太可能促使伊朗放棄其主要施壓籌碼，也就是對海峽的控制權。」「因此，僵局仍將持續，目前看不到任何解決方案能夠促使油價大幅回落至接近戰前的水準」。

今年以來，油價已上漲逾50%，主因美伊衝突使能源資源豐富的中東陷入動盪，雙方圍繞荷莫茲海峽持續對峙。伊朗央行總裁赫瑪提本周表示，原油運輸「幾乎已經停止」。

除了中東之外，烏克蘭對俄羅斯煉油廠及港口發動數十次攻擊，也擾亂莫斯科的能源產業，導致部分地區出現燃料短缺。這進一步加劇全球柴油市場的供應緊張，柴油價格漲幅遠遠超過原油價格的升幅。