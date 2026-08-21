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Anthropic拚全球最大IPO 最快8月送件 另推新系統 企業資料政策大轉彎

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Anthropic傳出最快8月底申請上市，募資規模有望超越SpaceX，創下全球IPO紀錄。路透
Anthropic傳出最快8月底申請上市，募資規模有望超越SpaceX，創下全球IPO紀錄。路透

AI新創公司Anthropic最快本（8）月底公開遞件申請上市，募資規模預計追平或超越SpaceX創下的紀錄，有望成為史上最大IPO案。與此同時，Anthropic也準備調整企業客戶的資料保存方式，降低新安全政策對業務帶來的衝擊。

知情人士透露，Anthropic正評估IPO規模，但財務長拉奧（Krishna Rao）近期向投資人說明時，未透露估值目標。SpaceX在今年6月上市初期募得750億美元，加計超額配售後增至862億美元。Anthropic的上市計畫仍在討論，規模也可能調整。

若Anthropic成功締造超越SpaceX的IPO紀錄，2026年將成為美國IPO市場有史以來最蓬勃的一年。截至8月19日，今年新上市公司已募資1,606億美元，接近2021年1,952億美元的歷史高點。

成立僅五年的Anthropic，今年5月募得650億美元，估值達9,650億美元，高於競爭對手OpenAI今年3月募資1,220億美元時的8,520億美元估值。

支持Anthropic雄心的是爆炸性成長的營收。今年第2季初步營收超過115億美元，遠高於去年同期的7.87億美元。截至7月底，年化營收已達650億美元。

不過，開發先進AI模型的成本驚人，Anthropic去（2025）年淨虧損接近420億美元，約為前一年83億美元的5倍。今（2026）年第2季調整後營業利益已轉正。Anthropic與SpaceX簽訂的運算資源協議，未來三年交易金額可能達數百億美元。

另一方面，Anthropic也計劃調整備受爭議的資料保存政策。該公司今年6月宣布，使用Mythos、Fable及未來先進模型的客戶，資料必須保留30天，以偵測利用AI發動的新型網路攻擊。Anthropic承諾不會使用這些資料訓練AI，但也承認相關政策可能不受客戶歡迎，並對業務構成風險。

Anthropic計劃今年稍晚推出新的安全系統，雖仍要求資料保留30天，但允許客戶選擇存放在自己的雲端基礎設施，而非Anthropic的雲端基礎設施。

這套新系統已開發數月，Anthropic也與逾100家高度監管產業的客戶合作。競爭對手OpenAI則在周三宣布測試私密安全處理技術，讓企業客戶的資料不必由OpenAI保存，預計9月擴大推出。

Anthropic IPO SpaceX

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