台積電ADR漲近1%！ 邁威爾領費半指數收紅 台指期夜盤下跌99點

AI新創公司Anthropic最快本（8）月底公開遞件申請上市，募資規模預計追平或超越SpaceX創下的紀錄，有望成為史上最大IPO案。與此同時，Anthropic也準備調整企業客戶的資料保存方式，降低新安全政策對業務帶來的衝擊。

2026-08-21 07:57