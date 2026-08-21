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台積電ADR漲近1%！ 邁威爾領費半指數收紅 台指期夜盤下跌99點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台指期夜盤20日收盤下跌99點，跌幅0.22%，報44,804點。中央社
台指期夜盤20日收盤下跌99點，跌幅0.22%，報44,804點。中央社

台股ADR周四（20日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.95%，報每股416.00美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,657.20元，較台北交易股票溢價率為11.88%。

台指期夜盤20日收盤下跌99點，跌幅0.22%，報44,804點。

道瓊工業指數20日收盤下跌703.84點，跌幅1.32%，收52,759.21點；標普500指數下跌66.82點，跌幅0.87%，收7,641.16點；那斯達克指數下跌263.92點，跌幅1.00%，收26,067.17點。

費城半導體指數上漲61.79點，漲幅0.53%，報11,800.02點，由邁威爾、美光領漲。邁威爾宣布與Google簽署TPU相關商業協議，合作範圍涵蓋AI模型運算處理器、儲存及網路傳輸等多項客製化晶片技術，消息激勵邁威爾股價周四收盤上漲5.79%。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 583.02 +2.38 590.00 -1.18

中華電 CHT 138.48 +0.84 136.50 1.45

台積電 TSM 2,657.20 +0.95 2,375.00 11.88

聯電 UMC 114.98 -0.66 115.50 -0.45

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電ADR 台指期

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