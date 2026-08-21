美股收盤／三大指數收黑 美債殖利率又升 沃爾瑪大跌9%拖累零售類股

美股三大股市指數周四（20日）收低，因油價上漲、美債殖利率上升，導致投資人的風險胃納縮減，而沃爾瑪令人失望的財報拖累自身及其他零售股表現，不過，費城半導體指數小幅收漲。

道瓊工業指數20日收盤下跌703.84點，跌幅1.32%，收52,759.21點；標普500指數下跌66.82點，跌幅0.87%，收7,641.16點；那斯達克指數下跌263.92點，跌幅1.00%，收26,067.17點。

費城半導體指數上漲61.79點，漲幅0.53%，報11,800.02點。

全球最大傳統零售商沃爾瑪因汽油價格上漲導致消費者收緊開支，上季同店銷售額未達華爾街預期，股價大跌9.2%。該報告拖累標普500指數中的必需消費品和非必需消費品類股，這兩大類股在標普500指數的11個主要行業指數中表現最為疲軟。

好市多（Costco） COST.O 、Dollar Tree和Albertsons等競爭同業零售商也隨沃爾瑪走低，跌幅介於1%至2.6%之間。

Edward Jones投資策略主管Mona Mahajan表示，美國原油價格突破87美元，加劇市場對美國消費者購買力狀況的擔憂。她指出，在7月零售銷售和勞動力市場數據均弱於預期後，投資者原本就已經感到焦慮。

她表示：「在汽油價格持續居高不下且通膨壓力不斷加劇的情況下，消費者的韌性究竟能有多強，這令人存疑。」

這位策略師還強調債券殖利率上升對股市造成的壓力。周三，美國財政部表示將斥資超過預期金額的兩倍回購債券，以遏制近期殖利率的飆升，受此提振，華爾街指數應聲上漲。然而周四，隨著殖利率再度攀升，股市下跌。

在美國財政部長貝森特表示政府可能進一步增加公債回購規模後，30年期和10年期債券的殖利率曾短暫回吐漲幅。但隨後殖利率又恢復上升趨勢。

Mahajan表示，「今天市場意識到了幾項不利因素。其中之一是，儘管昨日財政部採取行動，但整個殖利率曲線仍重新開始上升……趨勢在24小時內就迅速逆轉了。」

標普500指數收盤較上周創下的最新歷史收盤高點低約2%，而那斯達克指數則較6月2日的歷史收盤高點低逾3%。

必需消費品類股下跌1.93%，在標普500指數主要類股中跌幅最大，其次是醫療保健類股 ，跌幅同樣為1.93%。 標普500指數非必需消費品類股下跌1.8%，其中超大市值股亞馬遜是拖累指數點數最大的個股之一。該類股中跌幅較大的個股包括郵輪業者皇家加勒比集團和嘉年華公司，由於這兩家公司對燃油價格敏感，股價均下跌超過4%。

標普500能源指數上漲0.4%，因美伊和平談判陷入僵局以及中東地區供應中斷，油價連續第五個交易日上漲。房地產類股是唯一上漲的其他類股，漲幅為0.15%。在美國總統川普威脅對伊朗發動「經濟戰」，並指責該國未能抓住機會

達成協議後，布蘭特原油價格一度上漲3.4%，逼近每桶95美元，創近四周新高。

同時間，在美國總統川普呼籲國會通過加密貨幣法案的次日，Strategy和交易所運營商Coinbase等加密貨幣相關公司股價飆升逾7%。

醫療保健類股跌幅最大的是生技公司莫德納（Moderna），該股收盤下跌23.5%。周三曾暴漲近177%。

全球最大農機製造商Deere & Company上調全年淨利潤預期後，股價收盤上漲6.9%。