聽新聞
0:00 / 0:00
輝達傳推中國特規AI晶片「已接單」 年底前小批出貨 關鍵在北京放不放行
科技媒體The Information引述輝達（NVIDIA）兩名不願意具名的員工報導，輝達計劃今年底前，開始小批出貨一款專為中國客戶設計的AI晶片。
報導稱，這款晶片是輝達語言處理器（LPU）的衍生版本。目前已有幾家中國客戶下單採購。
這款晶片符合美國出口管制規定，但北京會不會放行這些訂單，還不一定。這款新晶片將與多款中國自製的推論晶片競爭。
輝達沒有就此置評。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。