美光宣布加碼100億美元 在美新設AI記憶體研發中心

美光科技今天表示，計劃10年內在愛達荷州波伊西（Boise）新設的研究中心投入100億美元（約新台幣3218億元），推動記憶體技術、開發運算系統並支援未來晶片製造。

路透社報導，隨著人工智慧（AI）基礎設施迅速擴張，美光科技（Micron Technology）、三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）等記憶體晶片大廠持續從中受惠。

美光表示，「美光研發中心」（Micron ResearchLabs）將匯聚客戶、學術界、政府和更廣泛的半導體生態系，共同追求技術突破。

美光研發中心預計2027年動工，未來有望容納數百名研究人員，並舉辦國際研討會和工作坊，同時也將串聯美光遍及美國、歐洲、日本、印度、新加坡和台灣的研究與技術網絡。

美光先前已承諾在美國投入逾2500億美元（約新台幣8兆450億元）用於製造和研發，而這次再宣布加碼投資。

隨AI用量攀升、基礎設施持續建置，帶動高頻寬記憶體（HBM）需求大增，這種記憶體能快速傳送資料給AI加速器，已成現代運算基礎架構的關鍵組件。

川普政府已將在地晶片製造列為優先政策，目的是降低對外國的依賴、提振經濟產出，並在AI競賽中維持領先地位。