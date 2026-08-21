美債殖利率上升、沃爾瑪財報拖累 美股多收黑
美股主要指數今天多收低，主因美債殖利率攀升削弱投資人風險偏好，加上零售業指標沃爾瑪（Walmart）財報令人失望拖累消費類股，同時油價上漲也引發市場對通膨的擔憂。
道瓊工業指數挫跌703.84點或1.32%，收報52759.21點。
標普500指數下滑66.82點或0.87%，收在7641.16點。
那斯達克指數下挫263.92點或1.00%，收26067.17點。
費城半導體指數上漲61.79點或0.53%，收11800.02點。
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