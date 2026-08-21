美債殖利率上升、沃爾瑪財報拖累 美股多收黑

南韓一艘經北極航線前往歐洲的貨櫃輪預定22日啟航，以測試這條因海冰融化而開闢的航線，是否具有商業可行性，若成功，這將是南韓歷來首度經由北極前往歐洲的商業航程，躋身中國大陸和俄羅斯等少數測試或運營北極航線貨運服務的國家之林。

2026-08-21 02:24