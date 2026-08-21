外媒：輝達年底前出貨中國專屬AI晶片 搶攻推論市場

科技媒體The Information今天報導，輝達（Nvidia）2名員工稱公司計畫在年底之前，開始小批量出貨一款專為中國客戶設計的AI晶片，以搶攻快速成長的AI推論市場。

路透社報導，目前已有數家中國客戶訂購這款晶片，這是輝達語言處理器（LPU）的一個版本，採用Groq授權的技術，可與輝達繪圖處理器（GPU）搭配使用，以加快AI聊天機器人的回應速度。

The Information報導指出，這款晶片符合美國出口管制規定，但目前不清楚北京當局是否批准相關銷售。

輝達未立即回應路透社的置評請求，路透社也無法獨立查證這則報導內容。

儘管輝達主導AI系統訓練市場，但在推論（inference）市場卻面臨更激烈的競爭。百度（Baidu）等多家中國大型企業，目前已自行生產推論晶片。

路透社今年3月曾報導，輝達正在籌備符合中國市場規範的AI晶片，積極爭取在快速成長的AI推論市場中保有競爭力。