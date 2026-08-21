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沃爾瑪上季美國銷售失色

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

沃爾瑪Walmart）上季美國本土市場的表現未達市場預期，且成長幅度為六年多最小，引發市場擔心這家零售巨頭的成長腳步已隨美國經濟同步放緩。沃爾瑪早盤股價應聲暴跌逾8%。

沃爾瑪20日公布，截至7月底的年度第2季每股盈餘81美分，高於市場預期的74美分，也超過公司本身財測的上限；營收成長5.9%至1,879億美元，也高於先前預期的1,866億美元，其中成長23%的電商銷售功不可沒。上季的客單價，也就是顧客在單筆交易中的平均消費金額，低於去年同期，但交易筆數基本保持穩定。

然而在美國至少營業一年的門市，剔除燃油銷售後上季同店銷售僅成長2.6%，比彭博資訊最低預測更低，且不只是連續第二季放緩，更寫六年多最低紀錄。沃爾瑪指出，主因是聯邦政府的藥品價格談判，導致藥品價格下降，因此藥局業務拖累了美國市場的銷售成績。

展望全年銷售額和調整後營業利益，沃爾瑪倒是比之前樂觀，將調整後的每股盈餘預估值上調至2.80至2.87美元，高於先前預期的2.70至2.85美元；淨銷售額預估有望成長4%至5%，增幅也高於先前預期的3.5%至4.5%。然而市場的預期更高，分析師原估本年度每股盈餘可達2.90美元，淨銷售額將成長5.5%。

沃爾瑪 美國 Walmart

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