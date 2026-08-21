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三星擬砸千億美元買庫藏股

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

韓國經濟日報報導，手握龐大現金的三星電子，據傳將於本月宣布規模約150兆韓元（1,076億美元）的股東回饋方案，比MoneyToday稍早報導的100兆韓元高出不少，預計寫下該公司上市以來最大規模的庫藏股計畫。三星電子股價20日收盤跳漲近10%。

據業界20日消息，三星電子本月將召開董事會，通過包括庫藏股買回、註銷及特別股利等股東回饋方案。市場原先預期回饋規模最高可能達200兆韓元，但據悉三星將依照「把自由現金流的50%回饋股東」這項原則，最終把規模定在150兆至160兆韓元左右。

一名三星高層表示，「隨著記憶體半導體景氣回升，自身的現金創造能力大幅改善，因此正在研議多種股東價值提升方案」，「公司將在忠實履行既有股東回饋原則的同時，敲定一套能讓股東有感的最佳方案」。

三星電子之所以大舉推動股東回饋，是因為記憶體半導體超級循環帶動業績大幅改善。券商預估，三星電子今年自由現金流將達263兆韓元。以此推算，2024年至2026年為期三年的股東回饋政策期間，累計自由現金流將達319兆韓元左右。

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