莫德納、默沙東癌藥跨大步 臨床試驗顯示可成功降低黑色素瘤復發率

美國藥廠默沙東（Merck & Co.）與莫德納（Moderna）合作開發的一款個人化癌症治療藥物，經一年的大型臨床試驗結果，顯示可成功降低黑色素瘤復發率。莫德納股價19日收盤飆漲177%，Merck股價也大漲12.6%，至歷史新高。

這款名為intismeran autogene的個體化新抗原療法，是莫德納的mRNA疫苗，搭配默沙東的免疫療法Keytruda，能明顯延後黑色瘤的復發時間，也能降低這種癌症蔓延到身體其他部位的風險，是全球首次有「信使核糖核酸」（mRNA）藥物在癌症晚期的大型臨床試驗中，展現出明確的正面療效。

莫德納執行長班塞爾19日在聲明中表示：「今天這項成果，對科學及癌症患者來說，都是非凡的里程碑。」

讓莫德納在新冠疫情時期揚名全球的mRNA技術，可望有新發展空間，而對暢銷藥Keytruda專利即將到期的默沙東，新療法同樣將提供更寬廣的新市場。莫德納與默沙東股價19日雙雙應聲飆漲，但莫德納的漲幅尤其令華爾街吃驚，因為很少大型生技股的股價能有如此劇烈的漲勢。

莫德納如今也躍居標普500指數今年來漲幅第二大的成分股，僅次於記憶體股Sandisk。

這項試驗招募1,137名已接受手術切除腫瘤的晚期黑色素瘤（melanoma）患者，在隨機分組下，其中三分之二接受新藥，並加上現行的標靶藥pembrolizumab的治療；其餘三分之一則僅接受現行標靶藥。

這項試驗持續約一年，結果顯著延長患者的存活期，並無復發。這項藥物並非用於「預防」癌症，而是用於「治療」與「防復發」。

倫敦巴茲癌症研究院（Barts）腫瘤科教授葛林格指出，這不只是對黑色素瘤患者是項大好消息，「我認為可稱為新一代癌症免疫治療的重大突破。」

兩家公司表示，他們將在國際醫學會議上公布完整數據，並向各國監管機構遞交上市申請。

牛津大學腫瘤科醫師兼助理教授李倫納德（Lennard Lee）形容此次結果「令人非常振奮...我們現在應可以期待完整資料的揭露。」李倫納德並未參與本次試驗。

專家指出，若最終數據得到審查通過，這項療法有可能會在未來兩年內，獲得美國批准，改變未來治療癌症的方式。目前莫德納也在膀胱癌、腎癌、胰腺癌、胃癌患者的試驗中，研究這種聯合療法。

另外，羅氏藥廠與BNT也在進行大腸癌與胰臟癌的相關mRNA疫苗試驗，預計未來幾年將陸續發布結果。