彭博：美10年期公債殖利率 年底前漲破5%

即便美國財政部加碼買回長天期公債，但彭博資訊調查顯示，三分之二的受訪者預期美國10年期公債殖利率，仍將在今年底前漲破5%。

分析師也警告，若華府不縮減財政赤字，調整發債結構只是治標不治本，還可能損害債務管理政策的公信力，長期反而推高期限溢價及殖利率。

彭博本周訪問392位市場人士，三分之二認為美國10年期公債殖利率今年底以前將突破5%，其中38%認為第4季便會突破，28%估計8月或9月就可能發生。預期未來一個月殖利率上升的受訪人數，也創四年來最高。

過去19年來，美國10年期殖利率只有2023年10月曾短暫升破5%。

美債面臨多重壓力：中東戰事推高能源價格，使通膨更難降溫；市場也質疑聯準會（Fed）能否堅守2%通膨目標；美國政府債務突破40兆美元，更使投資人擔心公債供給將持續增加。財政部已宣布，將提高10年期-30年期公債的單次買回規模至少一倍，拉高到至少40億美元，理由是加強市場流動性。

富國銀行指出，財政部決定加碼買回長天期公債，就需要發行更多短天期公債以支應支出，代表「豪賭」短債利率將下跌。

巴克萊認為，財政部此舉形同減少市場上的長債供給，更重要的是表明若殖利率再度上升，仍可能擴大干預，「至少40億美元」的說法預留了日後進一步加碼的空間。