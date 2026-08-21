聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：美10年期公債殖利率 年底前漲破5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

即便美國財政部加碼買回長天期公債，但彭博資訊調查顯示，三分之二的受訪者預期美國10年期公債殖利率，仍將在今年底前漲破5%。

分析師也警告，若華府不縮減財政赤字，調整發債結構只是治標不治本，還可能損害債務管理政策的公信力，長期反而推高期限溢價及殖利率。

彭博本周訪問392位市場人士，三分之二認為美國10年期公債殖利率今年底以前將突破5%，其中38%認為第4季便會突破，28%估計8月或9月就可能發生。預期未來一個月殖利率上升的受訪人數，也創四年來最高。

過去19年來，美國10年期殖利率只有2023年10月曾短暫升破5%。

美債面臨多重壓力：中東戰事推高能源價格，使通膨更難降溫；市場也質疑聯準會（Fed）能否堅守2%通膨目標；美國政府債務突破40兆美元，更使投資人擔心公債供給將持續增加。財政部已宣布，將提高10年期-30年期公債的單次買回規模至少一倍，拉高到至少40億美元，理由是加強市場流動性。

富國銀行指出，財政部決定加碼買回長天期公債，就需要發行更多短天期公債以支應支出，代表「豪賭」短債利率將下跌。

巴克萊認為，財政部此舉形同減少市場上的長債供給，更重要的是表明若殖利率再度上升，仍可能擴大干預，「至少40億美元」的說法預留了日後進一步加碼的空間。

彭博 公債 公債殖利率

延伸閱讀

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

意外！美國擴大回購長債 操作規模至少增一倍

美政府債務突破40兆美元！財政部急出手 壓長期借貸成本

台灣央行最快9月升息 彭博經濟學家認為因通膨升溫不會等到選後

相關新聞

美公債殖利率再度彈升…財部擴大購債效應僅一天 跌幅全數回吐

美國公債殖利率20日全面反彈，幾乎回吐前一日因財政部宣布擴大回購長債而出現的跌幅。10年期公債殖利率一度上升逾5個基點至4.704%，30年期殖利率則上升6個基點至5.254%。

彭博：美10年期公債殖利率 年底前漲破5%

即便美國財政部加碼買回長天期公債，但彭博資訊調查顯示，三分之二的受訪者預期美國10年期公債殖利率，仍將在今年底前漲破5%。

Fed挺升1碼官員變多 華許下周演說受關注

美國聯準會（Fed）7月會議紀錄顯示，這次會議支持升息官員不只投異議票的三位，但分析指出，內部支持升息人數，仍遠少於過半所需票數。因此彭博經濟研究預期，Fed將在9月維持利率不變。

美財長加碼回購長債 美債9月面臨更嚴苛考驗

美國財政部長貝森特加碼回購長債，但美國公債殖利率20日全面反彈，幾乎回吐前一日因財政部宣布擴大回購長債而出現的跌幅，專家指出，美債9月將面臨更嚴苛考驗，因為並未扭轉美國財政赤字與債務膨脹、政府發債規模攀升，以及AI融資需求大增等結構問題。

美財長加碼回購長債 分析師：美元淪最大輸家

美國財政部長貝森特大動作干預抑升美長債殖利率，遏阻借貸成本激增。投資人認為，美元將成為最大輸家。

Google擴大合作邁威爾 以最高122億美元認股權綁定雙方利益

Google客製化AI晶片供應版圖再洗牌，繼博通、聯發科之後，Google宣布擴大與邁威爾（Marvell）合作，並以最高122億美元認股權綁定雙方利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。