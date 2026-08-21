美公債殖利率再度彈升…財部擴大購債效應僅一天 跌幅全數回吐

美國公債殖利率20日全面反彈，幾乎回吐前一日因財政部宣布擴大回購長債而出現的跌幅。10年期公債殖利率一度上升逾5個基點至4.704%，30年期殖利率則上升6個基點至5.254%。

另外，數據顯示，美國政府聯邦債務首度突破40兆美元大關，令市場不安的是，美債殖利率上升推高利息支出，形成「債務愈高、利息負擔愈重、又得借更多錢」的惡性循環。

財政部19日的每日現金與債務餘額顯示，截至18日未償還公共債務總額達40.048兆美元，包含公眾持有的32.266兆美元（約略等同美國經濟規模）、以及政府內部持有的7.782兆美元。

川普2017年1月首度入主白宮時，美國聯邦政府債務為19.95兆美元，2022年1月突破30兆美元，短短約四年半又增加逾10兆美元，凸顯美國債務積累速度之快，且沒有減緩跡象。美國國會預算處（CBO）預估，到2030年時，公眾持有債務占國內生產毛額（GDP）比率將突破二戰後的106%高峰，2036年進一步升至120%。

智庫聯邦預算問責委員會（CRFB）資深政策主管戈德溫形容，40兆美元就像汽車儀表板上「不斷閃爍的引擎警示燈」，雖不代表引擎明天就會熔毀，但已清楚顯示問題嚴重，「不只是規模，還包括我們抵達這個數字的速度」。

更迫切的問題是，外國投資人持有的美債務過去一年來持續下滑，意味著新發行債券需由對價格敏感的買家接手，而投資人開始要求更高的報酬，才願意持有美國公債，加重利息負擔，使償息成本已經超越國防支出，並加劇債市波動。

Yardeni研究公司總裁兼首席投資策略師雅德尼警告，這可能形成惡性循環。市場若因龐大債務而要求更高利率，政府利息支出就會進一步增加，反過來讓債務問題更加嚴重。

經濟學家、CBO及華爾街都預期，美國未來幾年縮減財政赤字將進展甚微。

財政部最新數據顯示，7月預算赤字達4,323億美元，創2021年3月以來單月最高，今年迄今赤字已逼近1.8兆美元，高於去年同期。