韓貨櫃輪將試航北極航線

南韓一艘經北極航線前往歐洲的貨櫃輪預定22日啟航，以測試這條因海冰融化而開闢的航線，是否具有商業可行性，若成功，這將是南韓歷來首度經由北極前往歐洲的商業航程，躋身中國大陸和俄羅斯等少數測試或運營北極航線貨運服務的國家之林。

路透報導，營運商PanStar表示，這艘「PanStar Acro」號將從釜山港向北航行，將停靠英國費利克斯托（Felixstowe）、荷蘭鹿特丹及波蘭格但斯克（Gdansk），隨後返航，預計全程耗時40-45天。

PanStar在政府支持的招標案勝出，向HMM購買一艘載運量2,700只20呎標準貨櫃（TEU）的船舶，並為北極航行改裝，進行試航，船員包含20名南韓人與印尼人。

PanStar一名主管說，這次航程的主要時間點將是9月左右，屆時北極海冰將處於全年最低水準，航行條件較安全。該公司透露，正尋求至少1,300 TEU的汽車零組件、食品及化妝品貨物，以及來自中國大陸和日本的貨品，而日本客戶正表達興趣。

南韓總統李在明已把北極航運列為優先事項，官員表示，這有助於將釜山港打造為全球海運樞紐，力爭在2030年前將北極確立為常規貿易航線。