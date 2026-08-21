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比特幣回神 升破7萬美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

比特幣20日突破7萬美元大關，升至兩個多月以來的高點，反映美國總統川普與加密貨幣產業領袖的重大會晤，加上美國財政部擴大買回長債，讓美債市場流動性轉強，帶動加密幣市場的樂觀情緒。Strategy、Coinbase等加密貨幣概念股的股價也集體走揚。

彭博資訊報導，比特幣20日跳漲約4.1%至71,900美元以上。另據CoinGecko數據，與海外交易所Hyperliquid相關的代幣，24小時內攀漲23%，反映川普有意讓該衍生性商品平台在美國營運的利多消息。

美國計劃擴大買回較長天期的美債，美債殖利率因而下跌，帶動加密貨幣等風險資產行情回升。

BTSE營運長梅傑夫（音譯）說，當殖利率下降、美元走弱，風險資產通常會上漲，「我們已見到比特幣伴隨消息面上漲」。

Wave Digital Assets國際投資組合管理主管索尼表示，殖利率曲線控制「是我們觀察名單中第二大的市場催化劑，可能大幅強化一波持久的比特幣漲勢」。

他說，最大的催化劑則會是政府下令為國家準備買進比特幣。

川普19日與包括Coinbase Global、Payward及Blockchain.com等產業高層會面時說，「我們一勞永逸地結束了對加密的戰爭。」他接著砲轟前任拜登政府，「美國的創新精神遭到前所未有的攻擊，加密貨幣和其他新金融科技受害最深」。

川普也說，「我知道麥可（指的是CFTC主席）也在努力讓Hyperliquid以完全合規、合法的方式進入美國」。

隨後加密市場的正面情緒重新浮現。這次會面，也重新點燃對規範加密貨幣市場架構的清晰法案（CLARITY Act）過關的樂觀期待。

比特幣強勢上攻，也引爆大規模軋空行情。根據CoinGlass數據，過去24小時加密貨幣市場爆倉金額達33.5億美元，其中空單高達30.7億美元，顯示價格急漲讓大量押注下跌的投資人措手不及，遭強制平倉。

另外，越南提案加速推動加密資產、碳權及其他金融產品，希望讓胡志明市與峴港成為新的國際金融中心，並為該國經濟吸引更多資金。

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