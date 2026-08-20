貝森特又放話…再加碼每次回購長債操作規模 可能超過40億美元

美國財政部長貝森特19日表示，從9月9日起買回長債金額「至少加倍」，估計約為每季320億美元，且每次操作上限從20億提高到40億美元。他20日在CNBC發表談話時又說，每次操作規模可能超過40億美元，「我們對公債市場有強大的工具箱，可透過自身發展來擺脫債負」。

抱持「陰謀論」的人士自然會懷疑美國公債市場正在醞釀一些只有貝森特知道的嚴峻情勢，或許債市當真已經失能，這可以從貝森特打算利用聯準會（Fed）的「外國及國際貨幣當局債券附買回交易（FIMA）」機制，來進一步干預日圓匯率。但這種想法顯然太過誇張，因為市場仍然穩定。

最簡單的解釋最為有力，就是舉債成本過高，政府非常不爽，因此想要使殖利率回降。換言之，這是一種美國式的「殖利率曲線控管（YCC）」措施。短期間確實有效，貝森特宣布後美國30年期公債殖利率立馬下降10基點。投資人已經知道如果長期殖利率持續上升，財政部便準備大動手腳。

貝森特投出的這記變化球，令人聯想到7月底美日聯手干預匯市，以免日本大賣美國公債來支撐日圓，同時賣出歐元（而非賣出美元）來買進日圓，以及要求Fed支持，真正的目的其實為了捍衛美國公債市場，而非日圓匯率。

但貝森特此舉更深層的影響，在於美元匯率與美債殖利率同步下跌。原因很簡單，就是在美式的YCC操作之下，既然美國財政部不讓公債下跌（殖利率上升），外國投資人只有透過美元貶值來使美債的價值下跌。

財政部此舉將使金融情勢趨於寬鬆，照理說需要靠Fed緊縮來抵銷。但若Fed主席華許並不如此認為也未緊縮，則美元將又多了一項利空因素。

金融市場可能更加注意接下來美國政府是否還會採取進一步措施，來支撐美國公債。市場愈認為這些作法是在扭曲價格，美元便愈可能走軟。貝森特可能認為殖利率下降及美元貶值都是有利的結果，因為兩者都符合他的利益。但這也向全球市場證明美國公債市場何其脆弱。