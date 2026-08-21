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美財長加碼回購長債 分析師：美元淪最大輸家

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國財政部長貝森特大動作干預抑升美長債殖利率，遏阻借貸成本激增。投資人認為，美元將成為最大輸家。

彭博資訊報導，華府積極採取行動抑升長債殖利率，被一些市場人士視為轉折點。與最近其他壓抑長期殖利率行動合併來看，此舉再度升高市場對美國政策將削弱美元的疑慮，促使投資人轉進替代資產。

新加坡資產管理公司Reed Capital投資長Gerald Gan說：「美元肯定是最大受害者。」他認為，貝森特顯然是蓄意壓低長期實質利率，並釋出「容忍美元走弱以維繫經濟成長」的訊號。他說：「我將進一步分散押注，減持美元。」

眼見借貸成本躍上數十年高點，美國財政部19日宣布，將把10年期至30年期公債的預計單次回購規模「至少加倍」。這讓貝森特成為數十年來干預動作最頻繁的美國財長，也與財政部長久來「定期且可預測」的債務管理做法大相逕庭。

但大舉回購長債壓抑殖利率將導致美元貶值，因為試圖人為壓抑美債殖利率，可能降低美元計價債券相對外國資產的吸引力。

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