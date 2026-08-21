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美財長加碼回購長債 美債9月面臨更嚴苛考驗

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國財政部長貝森特加碼回購長債，但美國公債殖利率20日全面反彈，幾乎回吐前一日因財政部宣布擴大回購長債而出現的跌幅，專家指出，美債9月將面臨更嚴苛考驗，因為並未扭轉美國財政赤字與債務膨脹、政府發債規模攀升，以及AI融資需求大增等結構問題。

財政部宣布，9月9日至11月4日，將把10-20年期及20-30年期公債單次回購上限，從20億美元大幅提高到至少40億美元，顯示財政部正透過「以短支長」方式，調整部分債務到期期限。

不過，美國投資級企業通常在勞動節後密集發債。Breckinridge資本顧問公司研究共同主管艾佛納（Nicholas Elfner）預估，超大規模雲端業者陸續推出大型融資案，9月企業債發行總額可能上看2,000億美元。

美國投資級企業債今年發行量較去年同期激增38%。美銀策略師預測，2026年全年發行額將改寫歷史新高達到2.1兆美元，其中相當大比重將在未來數周湧入市場。

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