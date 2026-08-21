Fed挺升1碼官員變多 華許下周演說受關注

美國聯準會（Fed）7月會議紀錄顯示，這次會議支持升息官員不只投異議票的三位，但分析指出，內部支持升息人數，仍遠少於過半所需票數。因此彭博經濟研究預期，Fed將在9月維持利率不變。

之後公布的零售銷售、就業及通膨數據均顯示經濟動能減弱，使市場預期9月升息機率由逾70%降至約36%，均印證這一點。

Fed會議紀錄用詞與意義

會議紀錄顯示，在19名與會決策官員中，雖然多數人（most）支持按兵不動，但數名（several）官員支持升息1碼，許多（many）與會者認為，若通膨率不回落，進一步緊縮貨幣政策可能有其必要性。有些（some）成員指出，目前金融情勢的限制程度，可能還不足以將通膨降到2%水準。

雖然共有19位官員出席政策會議，但只有12位參與利率表決。

會議紀錄還說，「許多與會者強調，在通膨連續數年高於2%下，居高的通膨可能開始影響通膨預期及工資和價格制定的決定」。這意味近半數成員認為通膨預期可能沒那麼穩固，這是整個會議紀錄最鷹派的一句話。整體來說，這證實7月會議確實存在鷹派聲浪，但又不夠大。

會議紀錄還顯示，主席華許提議把FOMC每年例行政策會議由八次減為六次，約每兩個月舉行一次。他認為，拉長兩次會議的間隔，可以累積更多經濟數據，也讓決策官員及幕僚有更多時間思考貨幣政策的長期問題。

Fed今年不會調整會議次數，但若日後採納這項提議，將是央行運作方式一項重大改變。

華許預定下周將在懷俄明州傑克森洞全球央行年會發表5月接任Fed主席後首次演說，市場將密切關注他對於通膨及利率前景的最新說法。

聯邦公開市場委員會（FOMC）7月以九票對三票，決定把聯邦資金利率目標區間維持在3.5%至3.75%。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克、明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里及達拉斯聯準銀行總裁蘿根主張升息1碼。這是2016年來首度有三位官員針對同一政策方向與多數意見相左。三人4月也曾反對在政策聲明中暗示下一步傾向降息。