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台塑遭點名！韓擬對固體氫氧化鈉課反傾銷稅 建議稅率38.89%比陸廠重
南韓產業通商資源部貿易委員會20日表示，已認定從台灣和中國大陸進口的固體氫氧化鈉存在傾銷行為，將向財政經濟部建議對相關產品徵收反傾銷稅。
韓聯社報導，根據新聞稿，該委員會委員將建議對中國大陸三家企業和其他供應商課徵3.66%至22.21%的反傾銷稅；對台灣台塑公司和其他供應商則徵收38.89%的反傾銷稅。
固體氫氧化鈉，俗稱燒鹼或苛性鈉，是將液體氫氧化鈉經由濃縮加工而成，主要用於肥皂和洗滌劑生產、調節酸鹼值，以及紡織、紙漿、造紙加工和精煉等領域，是多種工業應用的關鍵材料。貿易委員會今年3月受理南韓企業提出的傾銷調查申請，並於4月啟動調查。
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