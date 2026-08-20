快訊

故意拆散？網友影射吳淑珍刁難陳幸妤前男友 陳致中還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟課徵低價包裹關稅 立陶宛自中國進口量大減

中央社／ 維爾紐斯20日專電

歐盟7月起對低價電商包裹開徵關稅，立陶宛物流業者表示，來自中國等非歐盟國家的小額包裹量明顯下滑，部分業者指出減幅最高達7成。不過官方與業者均認為，目前仍難判斷是否為長期趨勢。

歐盟自7月1日起，針對透過Shein、Temu及阿里巴巴旗下「全球速賣通」等平台購買、價值低於150歐元（約新台幣5500元）的進口商品，加徵3歐元（約新台幣110元）關稅，結束過去免稅待遇。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）今天報導，立陶宛物流業者已感受到衝擊。隸屬法國Geopost集團的DPD立陶宛表示，7月以來包裹量減少約70%；立陶宛郵政指出，來自第3國的進口包裹減少約30%。另一家立陶宛物流公司Omniva也表示，直接自亞洲寄送的貨量下滑。

不過，立陶宛海關指出，7月為制度上路初期的過渡期，零售商與消費者仍在調整，單月數據尚不足以下定論。

據報導，官方數據顯示，7月自中國申報進口包裹約7200件，較2025年同期的44萬1300件大幅減少，所有國家低價包裹申報量也降至約4萬1100件。中國包裹占比由今年1月的91%降至7月的18%。

不過業者指出，包裹量減少未必代表需求下降。部分賣家已改採將貨物批量運至歐洲倉庫後再分配送達，以降低關稅影響。

LRT報導，物流業者分析，新措施也可能改變消費行為，包括減少衝動購物、改為集中採購，以分攤成本。同時，消費者更傾向比較含運費在內的最終價格，評估跨境購物是否划算。

歐盟推動此項措施，旨在因應低價進口商品快速增加，特別是來自中國的商品。歐盟指出，取消免稅有助提升與本地零售商的公平競爭，並降低潛在的安全與環境風險。

報導數據顯示，去年進入歐盟的低價包裹接近60億件，多數來自中國。歐盟並計劃自11月起要求小額包裹強制提供商品資訊，以強化監管。

歐盟 包裹 立陶宛

延伸閱讀

美3大快遞巨頭退還客戶數十億關稅 支票陸續寄出

美加關稅大限在即談判陷僵局 墨擬加碼限陸進口爭取美墨加協定續約

中國宣稱歐盟調查京東屬不當域外管轄 若不糾正將反制

大陸認定歐盟調查京東屬不當域外管轄 批嚴重破壞國際法治

相關新聞

美股早盤／財部擴大購債效應僅一天 公債殖利率轉升、三大指數全倒

美股20日早盤呈現下跌，儘管財政部前一天宣布了購債計畫，公債殖利率卻只維持了一天的跌勢就恢復上漲。道瓊工業指數下跌了345點，或0.6%；標普500和那斯達克指數則分別跌0.2%和0.4%；費城半導體指數漲0.2%；台積電ADR漲0.5%。

美國債破40兆美元 恐面臨債務危機？克魯曼提改善政府赤字解方

美國聯邦債務總額跨越40兆美元，光是川普2.0上任迄今就大增3.8兆美元，反映川普許多政策加劇財政困境。知名經濟學者克魯曼認為，國債問題加速惡化，總統川普難辭其咎，但美國不致發生債務危機，只是可能得等到2029年民主黨若上台執政，才能收拾爛攤。

台塑遭點名！韓擬對固體氫氧化鈉課反傾銷稅 建議稅率38.89%比陸廠重

南韓產業通商資源部貿易委員會20日表示，已認定從台灣和中國大陸進口的固體氫氧化鈉存在傾銷行為，將向財政經濟部建議對相關產品徵收反傾銷稅。

繼SK海力士買庫藏股 三星傳將推2兆多元股東回饋計畫

繼南韓記憶體晶片大廠SK海力士昨天宣布大規模庫藏股計畫，南韓媒體今天報導，對手三星也將在本月底宣布規模達100兆餘韓元（...

比特幣漲逾7萬美元空軍慘遭血洗 24小時爆倉逾30億美元

比特幣20日突破7萬美元大關，為近兩個月來首見，反映美國財長貝森特成功壓低美債殖利率，以及美國總統川普與加密貨幣產業領袖的重大會晤，已帶動市場的樂觀情緒。

美財政部加倍回購長債是在「玩火」？ 專家：美元貶勢已經展開

美國財政部19日宣布將擴大買回長期公債後，美元貶、金價和比特幣飆升，如何解釋這些市場反應？經濟學家宣稱，這顯示美元貶值趨勢已經展開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。