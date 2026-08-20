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比特幣漲逾7萬美元空軍慘遭血洗 24小時爆倉逾30億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
比特幣20日一舉突破7萬美元。路透
比特幣20日一舉突破7萬美元。路透

比特幣20日突破7萬美元大關，為近兩個月來首見，反映美國財長貝森特成功壓低美債殖利率，以及美國總統川普與加密貨幣產業領袖的重大會晤，已帶動市場的樂觀情緒。

彭博資訊報導，比特幣跳漲約4.1%至71,900美元以上，為5月31日以來僅見。另據CoinGecko數據，與海外交易所Hyperliquid相關的代幣，24小時內攀漲23%，反映川普有意讓該衍生性商品平台在美國營運的利多消息。

美國計劃擴大買回較長天期的美債，讓美債殖利率崩跌、美元貶至三個月新低，帶動加密貨幣等風險資產行情回升。

BTSE營運長梅傑夫（音譯）說，當殖利率下降、美元走弱，風險資產通常會上漲，「我們已見到比特幣伴隨消息面上漲」。

Wave Digital Assets國際投資組合管理主管索尼表示，殖利率曲線控制「是我們觀察名單中第二大的市場催化劑，可能大幅強化一波持久的比特幣漲勢」。他說，最大的催化劑則會是政府下令為國家準備買進比特幣。

川普19日與包括Coinbase Global、Payward及Blockchain.com等產業高層會面後，加密市場的正面情緒重新浮現。這次會面，也重新點燃對規範加密貨幣市場架構的《明確法案》過關的樂觀期待

比特幣強勢上攻，也引爆大規模軋空行情。根據CoinGlass數據，過去24小時加密貨幣市場爆倉金額達33.5億美元，其中空單高達30.7億美元，顯示價格急漲讓大量押注下跌的投資人措手不及，遭強制平倉。

比特幣 爆倉 美元

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