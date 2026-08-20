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美財政部加倍回購長債是在「玩火」？ 專家：美元貶勢已經展開

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
經濟學家說，在美國財政部19日宣布將擴大買回長期公債後，美元新一波貶值趨勢已經展開。路透
經濟學家說，在美國財政部19日宣布將擴大買回長期公債後，美元新一波貶值趨勢已經展開。路透

美國財政部19日宣布將擴大買回長期公債後，美元貶、金價和比特幣飆升，如何解釋這些市場反應？經濟學家宣稱，這顯示美元貶值趨勢已經展開。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯（Robin J. Brooks）20日撰文說，美國財政部日前的聲明向市場傳達兩個訊息：

一、最近長債殖利率躍升（一度升上逾20年來最高水準），正跨越令美國難以忍受的痛苦門檻。

二、更重要的是，此舉顯示美國當局毫無意願面對根本問題--財政政策失控和亟需抑制赤字。日前宣布擴大回購長債，是金融工程的一種形式，用意是給美國公債市場日益升高的壓力粉飾太平。

布魯克斯指出，這項宣布顯示，美國正尾隨日本，也步上「貨幣貶值」之路。

他解釋，一旦財政政策失控，政府顯然可採取許多做法抑制公債殖利率，但美國財政部卻偏偏選擇擴大買回公債，這只會加重美元貶值壓力，因為未給市場要求的風險溢價（risk premium）。

布魯克斯警告，美國長債殖利率飆升，原本看似「債務危機」，今後恐將演變成「貨幣危機」。而這正是日圓多年來走貶的原因。

市場已立刻反應。在美國財政部宣布將擴大回購長期公債後，美元立刻大幅貶值，對新興市場貨幣摔落到今年來最低水準，與布魯克斯對美元今年走貶的預測相符。

布魯克斯之前已指出，自從7月29日聯準會（Fed）決議維持利率不變，市場察覺Fed主席華許高唱「鷹」調卻說一套做一套以來，「貶值交易」（debasement trade）就捲土重來。最明顯的證據就是黃金和其他貴金屬漲勢再起。19日金價又隨美國將擴大回購長債的消息傳出而大漲。

這些價格行為反映，市場已對「貶值交易」準備就緒，19日的消息又為這種交易推波助瀾。「貶值交易」泛指投資人擔心資產日後可能因為財政惡化、通膨等因素而貶值，於是把資金移出美國資產（例如美元和美國長期公債）、轉進實體資產（例如黃金）。

布魯克斯警告，美國財政部想藉由長債回購控制殖利率，不啻是在「玩火」，一旦重蹈日本的覆轍，就難以遏阻貨幣陷入向下沉淪的貶值漩渦。屆時要想穩定匯率，幾乎是不可能的任務。

長債 美元

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