繼SK海力士買庫藏股 三星傳將推2兆多元股東回饋計畫

繼南韓記憶體晶片大廠SK海力士昨天宣布大規模庫藏股計畫，南韓媒體今天報導，對手三星也將在本月底宣布規模達100兆餘韓元（約新台幣2兆2900億元）的股東回饋新計畫。

路透社報導，這些行動反映在人工智慧（AI）的發展開啟晶片產業超級循環之下，相關企業將暴增的獲利與股東分享。

韓媒MoneyToday引述身分保密的業界人士報導，三星電子（Samsung Electronics）預計在本月底召開的董事會上通過這份計畫，內容包括特別股利；而三星將把其自由現金流的50%投入其中。

僅次於三星的世界第2大記憶體晶片製造商SK海力士（SK Hynix）昨天宣布，將進行40兆韓元（約新台幣9200億元）的庫藏股買進並註銷，創下南韓上市公司歷來最大股東回饋行動。SK海力士並將把去年起3年內創造的自由現金流5成多用於回饋股東。

路透社另引述1名知情人士報導，SK海力士針對今年員工獎金已同意1份初步協議，60%將以股票發放、其餘40%以現金支付；工會代表正在進行相關討論。

SK海力士去年同意把全年營業利益的10%以現金形式分享給員工，為期10年。但其管理階層今年提議將員工獎金的6成以股票形式分批發放，而由於SK海力士股價波動劇烈，因此遭到一些員工反對。

根據提案，SK海力士員工明年將先獲得相當於今年全部獎金40%的股票，其餘20%的股票獎金則分批在2028和2029年發放，但均無出售限制。

SK海力士的獲利在AI熱潮帶動下大增，其員工獎金也可觀；據路透社計算，SK海力士員工今年平均獎金將達7億7900萬韓元（約新台幣1780萬元）。

而昨天宣布的庫藏股計畫，又激勵SK海力士股價今天收盤大漲12.7%。