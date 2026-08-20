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美財政部擬加碼回購長債 亞股多收紅

中央社／ 香港20日綜合外電報導

美國長天期公債殖利率近日飆升創歷史新高後，美國財政部宣布將長債回購規模提高至少一倍，以壓低借款成本，受此消息激勵，亞股今天多收高。

法新社報導，美國通膨居高不下、政府舉債增加以及聯邦準備理事會（Fed）可能升息等市場疑慮，引發美國10年至30年期公債殖利率近日陡升。不過，財政部此舉為市場注入強心針。

消息傳出後，美股主要指數昨天盤中止跌回升，終場多收高。美元對其他主要貨幣走弱，投資人對新一波拋售潮暫時鬆一口氣。

美國30年期公債殖利率昨天觸及2007年6月以來最高，當時是全球金融危機爆發前夕。

據財政部最新公布的資料，美國政府債務突破40兆美元大關，凸顯聯邦政府日益沉重的借貸與利息成本。

盛寶金融（Saxo Markets）分析師威爾森（NeilWilson）認為，比起回購規模，宣布回購更像是美國政府想要傳遞的訊號，他並指出「相較於美國40兆美元政府債務，這其實只是九牛一毛」。

威爾森也說：「這顯示財政部已認定不能接受美國長債殖利率飆升，顯然美國總統川普（DonaldTrump）對此相當不滿。」

東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨及馬尼拉股市隨美股漲勢收高；威靈頓股市收低。

投資人也正關心預計下週在美國懷俄明州舉行的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，盼從聯準會主席華許（Kevin Warsh）的談話中找到攸關Fed未來政策走向的蛛絲馬跡。

長債 亞股

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