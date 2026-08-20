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兼顧增產與減碳 加拿大油砂巨頭盼2027敲定CCS計畫

中央社／ 渥太華19日綜合外電報導

產業團體「油砂聯盟」主席透露，加拿大各大石油生產商將一項重要碳捕捉與封存（CCS）計畫「最終投資決定」的時間點，定在2027年底。

可年減600萬噸碳排的「路徑」計畫（ThePathways）是一碳捕捉與封存（CCS）項目，也是加拿大為兼顧「增產石油」與「控制碳排」兩大目標的關鍵策略。

油砂聯盟（Oil Sands Alliance）代表加拿大自然資源公司（Canadian Natural Resources）、帝國石油（Imperial Oil）、森科能源（Suncor Energy）、西諾沃斯能源（Cenovus Energy）加拿大康菲石油（ ConocoPhillips Canada）等能源巨頭。

聯盟主席狄林（Kendall Dilling）接受路透社訪問表示，他相信油砂業者將在11月中旬前，與亞伯達省及聯邦政府就財務條款達成最終協議，為這項耗資數以十億計的「路徑計畫」掃除障礙、拍板動工。

狄林說：「當然這還得看監管審批與其他環節的進展，但我認為2027年底到2028年初，會是拍板的黃金時間窗口。」

路徑計畫包含二氧化碳輸送管線與封存樞紐，目的是降低油砂開採產生的溫室氣體。亞伯達省與加拿大聯邦政府今年稍早簽署一項不具法律約束的合作協議，承諾攜手推動石油增產，而攸關減碳的路徑計畫是協議的核心要項。

面對美國總統川普的關稅威脅，加拿大總理卡尼（Mark Carney）正積極扶植國內油氣產業以強化經濟韌性。與此同時卡尼也不忘強調，政府應對氣候變遷的承諾並未動搖。卡尼已表態支持亞伯達省興建一條每天向太平洋沿岸輸出100萬桶原油的全新管線，但前提是路徑計畫須如期推展。

油砂業者早在2021年就提出路徑計畫，卻始終因龐大建置成本而卻步。業者於今年7月與地方政府、聯邦政府簽署協議，明定推進計畫的先決條件，涵蓋碳定價、財政補貼與許可審批等機制；然而，許多研擬中的政策變革目前仍尚未正式入法。

環保人士則痛批油砂聯盟大幅縮減路徑計畫規模；計畫方案原本承諾2030年底前減排2200萬噸。對此狄林澄清，產、官雙方目前達成的共識為2030年代中期前減排 600萬噸，到2045年底前再追加1000萬噸，這是更務實且平衡的折衷方案。

狄林說：「原先的方案在規模和時程上都太過激進，我認為這屆時在管理和成本控制上都會很棘手。」

專家分析，面對川普的關稅壓力，加拿大想靠多賣石油來支撐經濟，又希望能繼續兼顧氣候目標。然而攸關減碳的路徑計畫成本可能上看300億加幣，因此石油業希望將原本計劃的減碳規模縮小，但這又會觸怒環保人士。涉及三方利益角力的路徑計畫如何落實，值得觀察。

加拿大 減碳

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