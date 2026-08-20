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貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？ 專家：美元貶定了除非Fed這麼做

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

美國財政部宣布，將加倍回購長期公債以壓抑長債殖利率。經濟學家指出，此舉可能為日後廣泛部署「殖利率曲線控制」（YCC）鋪路，這勢必削弱美元，而日本的做法是前車之鑑。

眼見長期美債殖利率躍上數十年高點，美國財政部19日宣布，將把10年期至30年期公債的預計單次回購規模「至少加倍」。

此舉一宣布，美國各天期公債殖利率應聲滑落，美元指數下滑1%、金價漲上每英兩4,500美元，比特幣也暴漲。

伊爾艾朗：此舉為廣泛部署YCC鋪路

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗認為，相對於淨發行量而言，債券回購本身（以絕對值計）的規模並不大；更重要的是，此舉可能為更廣泛部署YCC鋪路。

他警告：「YCC不是免費的午餐。雖可能有助於立即/短期內壓低殖利率曲線的較長端，藉此協助降低抵押房貸和其他借貸成本，但卻有造成連帶傷害的風險，以及意想不到的後果。而且，這種金融工程的效期為時短暫，除非伴隨著基本面政策調整。」

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯（Robin J. Brooks）表示，欲知市場對美國財政部擴大買回長債的看法如何，從金價19日應聲上漲便可窺知一二。

布魯克斯：日本實施YCC是前車之鑑

布魯克斯指出，貝森特此舉形同承認：長債殖利率上揚是嚴重的問題，但美國不願採取治本做法--控制赤字。

他警告，日本實施YCC政策提供美國一個教訓：你不能在人為壓抑長債殖利率的同時，又阻止本幣幣值直直落。如今，美國財政部想起而效尤，後果必然是美元貶值。

布魯克斯說：「美國可以採取行動抑制長債殖利率，但那只會加重美元貶值壓力。類似日本現在的處境。」

德銀：美元將走貶 除非Fed配合升息 

德意志銀行分析師薩拉維洛斯也在研究報告中指出，美元將首當其衝。他寫道：「若是（美債）市價不被『允許』向下調整，那麼外國投資人持有美債的外幣價格，就必須透過美元貶值來作調整。」

薩拉維洛斯說：「回購操作基本上與聯準會（Fed）的扭轉操作（OT）非常類似。財政部必須擴大發行國庫券，以彌補從市場吸收長債後留下的缺口。這種操作會使金融情勢變寬鬆，但可能有必要藉由Fed緊縮貨幣來抵銷。Fed主席華許若未認清長債回購是使金融情勢趨向寬鬆的一個因素，那麼，我們會認為，那將是進一步貶抑美元的驅動力。」

貝森特 長債

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