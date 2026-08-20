快訊

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

聽新聞
0:00 / 0:00

媒體業救星來了！ 澳洲通過立法強迫未為本地新聞付費的科技巨頭課稅

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
澳洲20日通過一項立法，將強制要求科技巨頭，若其未能與當地媒體就其平台上的新聞內容達成商業協議，則須繳納數百萬美元的稅款。路透
澳洲20日通過一項立法，將強制要求科技巨頭，若其未能與當地媒體就其平台上的新聞內容達成商業協議，則須繳納數百萬美元的稅款。路透

澳洲20日通過一項立法，將強制要求科技巨頭，若其未能與當地媒體就其平台上的新聞內容達成商業協議，則須繳納數百萬美元的稅款。根據「新聞議價激勵機制」（News Bargaining Incentive, NBI），除非這些公司達成協議，否則將對其廣告收入徵收2.5%的稅款，而這些收入將直接分配給澳洲本地新聞機構，

該法適用於Meta、Alphabet旗下的Google、TikTok以及微軟旗下的領英（LinkedIn），涵蓋在澳洲擁有「重要」社群媒體或搜索服務，且當地廣告收入超過2.5億澳幣（1.78億美元）的企業。

若要避免繳納這項稅款，科技平台可透過在報告期結束前與至少八家不同的出版商達成協議。這些協議的金額將從其應繳稅款中扣除。

澳洲政府在一份聲明中表示，這對澳洲新聞企業及新聞業而言，都是重要的一天，「法案已敲定，向各平台發出的尋求商業協議的信號非常明確。協議必須在數位平台的財務報告期結束前敲定，才能用於抵扣該期間的繳稅義務」。

該法案規定，協議必須支持新聞內容的製作，或與平台在線上發布、由這些出版商製作的新聞內容相關。

與大型出版商的支出可抵扣150%，而與中小型媒體機構的支出可抵扣200%。

 此外，任何單筆協議的抵扣額度上限不得超過平台應繳費用的25%。

澳洲 媒體

延伸閱讀

經濟日報社論／AI算力軍備競賽的隱憂浮現

美加50%關稅午夜生效在即 卡尼與川普通話拚協議

跨境權利金免稅新制上路 勤業眾信提醒15%低稅負門檻

澳洲外送員新制上路！最低時薪台幣712元起 工會：澳洲零工經濟的里程碑

相關新聞

貝森特大舉回購長債壓抑殖利率 分析師：美元淪為最大犧牲品

美國財政部長貝森特大動作干預以抑升美國長債殖利率，遏阻借貸成本激增。投資人認為，美元將成為最大的輸家。

不只100兆！ 韓媒：三星將豪砸150兆韓元實施庫藏股計畫

南韓經濟日報報導，手握龐大現金的三星電子，據傳將於本月宣布規模約150兆韓元（1,076億美元）的股東回饋方案，比MoneyToday稍早報導的100兆韓元高出不少，預計寫下該公司上市以來最大規模的庫藏股計畫。三星電子股價20日收盤跳漲近10%。

美財政部加倍回購長債是在「玩火」？專家：美元貶勢已經展開

美國財政部19日宣布將擴大買回長期公債後，美元貶、金價和比特幣飆升，如何解釋這些市場反應？經濟學家宣稱，這顯示美元貶值趨勢已經展開。

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？ 專家：美元貶定了除非Fed這麼做

美國財政部宣布，將加倍回購長期公債以壓抑長債殖利率。經濟學家指出，此舉可能為日後廣泛部署「殖利率曲線控制」（YCC）鋪路，這勢必削弱美元，而日本的做法是前車之鑑。

媒體業救星來了！ 澳洲通過立法強迫未為本地新聞付費的科技巨頭課稅

澳洲20日通過一項立法，將強制要求科技巨頭，若其未能與當地媒體就其平台上的新聞內容達成商業協議，則須繳納數百萬美元的稅款。根據「新聞議價激勵機制」（News Bargaining Incentive, NBI），除非這些公司達成協議，否則將對其廣告收入徵收2.5%的稅款，而這些收入將直接分配給澳洲本地新聞機構，

波灣產油國搶船保住出口 油輪價飆破1.3億美元、租金也創高

受中東地緣政治緊張加劇、伊朗頻繁攻擊船隻的影響，市場爭相搶購或租用油輪，推升船價及租金創新高。船舶經紀公司Braemar數據顯示，最大型油輪的新船與船齡較短二手船，上季價格已突破1.3億美元，創2008年以來最高；超級油輪一年期租金也創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。