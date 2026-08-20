不只100兆！ 韓媒：三星將豪砸150兆韓元實施庫藏股計畫

南韓經濟日報報導，手握龐大現金的三星電子，據傳將於本月宣布規模約150兆韓元（1,076億美元）的股東回饋方案，比MoneyToday稍早報導的100兆韓元高出不少，預計寫下該公司上市以來最大規模的庫藏股計畫。三星電子股價20日收盤跳漲近10%。

據業界20日消息，三星電子本月將召開董事會，通過包括庫藏股買回、註銷及特別股利等股東回饋方案。市場原先預期回饋規模最高可能達200兆韓元，但據悉三星將依照「把自由現金流的50%回饋股東」這項原則，最終把規模定在150兆至160兆韓元左右。

一名三星高層表示，「隨著記憶體半導體景氣回升，自身的現金創造能力大幅改善，因此正在研議多種股東價值提升方案」，「公司將在忠實履行既有股東回饋原則的同時，敲定一套能讓股東有感的最佳方案」。

三星電子之所以大舉推動股東回饋，是因為記憶體半導體超級循環帶動業績大幅改善。券商預估，三星電子今年全年自由現金流將達263兆韓元。若以此推算，目前2024年至2026年為期三年的股東回饋政策期間，累計自由現金流預計將達319兆韓元左右。若把其中50%的總回饋財源納入考量，金額將超過160兆韓元；即使扣除已執行的庫藏股註銷（價值約39兆1,000億韓元），剩餘財源仍接近120兆韓元。

市場預期，三星電子將運用這筆財源，除了支付固定股利外，還會發放大規模一次性特別股利。

預計三星電子也將同步推動大規模庫藏股買回及註銷。由於今年勞資薪資談判可能發放超過30兆韓元的高額獎金，市場擔心股票流通量增加，因此該公司擬透過買回並註銷庫藏股的方式，防止股價下跌並提升股東價值。

SK海力士19日宣布實施規模40兆韓元（287億美元）的庫藏股買回與註銷計畫，帶動股價20日韓股收盤大漲近13%

券商人士表示：「繼SK海力士之後，三星電子也推出大規模、破格的股東回饋措施，可望成為推動南韓股市估值提升的強勁動能。」