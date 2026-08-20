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貝森特大舉回購長債壓抑殖利率 分析師：美元淪為最大犧牲品

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國財政部長貝森特。歐新社
美國財政部長貝森特。歐新社

美國財政部長貝森特大動作干預以抑升美國長債殖利率，遏阻借貸成本激增。投資人認為，美元將成為最大的輸家。

彭博資訊報導，華府積極採取行動抑升長債殖利率，以壓低借貸成本，被一些市場人士視為轉折點。與最近其他壓抑長期殖利率的行動合併來看，此舉再度升高市場對美國政策將削弱美元的疑慮，促使投資人轉進替代資產。

新加坡資產管理公司Reed Capital投資長Gerald Gan說：「美元肯定是最大受害者。」他認為，貝森特顯然是蓄意壓低長期實質利率，並釋出「容忍美元走弱以維繫經濟成長」的訊號。他說：「我將進一步分散押注，減持美元。」

眼見借貸成本躍上數十年高點，美國財政部19日宣布，將把10年期至30年期公債的預計單次回購規模「至少加倍」。這讓貝森特成為數十年來干預動作最頻繁的美國財長，也與財政部長久來「定期且可預測」的債務管理做法大相逕庭。

大舉回購長債壓抑殖利率 將導致美元貶值

但試圖人為壓抑美債殖利率，可能降低美元計價債券相對於外國資產的吸引力。而且，倘若投資人看穿真正的目的是為美國政府往後額外發債鋪平道路，也可能招致美元貶值的後果。

彭博美元指數顯示，財政部作此宣布後，美元應聲貶到三個月低點，然後小幅攀升0.1%。同時，日圓、瑞郎和紐西蘭元則名列對美元升幅最大的貨幣行列。

新加坡Asymmetric Advisors策略師Amir Anvarzadeh說，這項長債回購計畫緊接在美日聯手干預匯市拉抬日圓之後，讓市場更認為決策當局慌了。他說：「我認為，他們並非試圖讓美元大幅貶值，而是試圖穩定殖利率--但美元仍舊是犧牲品。」

富蘭克林坦伯頓駐墨爾本固定收益主管Andrew Canobi揣測，貝森特此舉形同說：「我們準備犧牲一點美元強勢，好讓殖利率稍微受抑制。總得找個東西當作釋壓閥。」

相形之下，另一解決辦法，是處理美國預算赤字龐大的結構性問題，但那是更艱難的路。權衡之下，決策當局有兩條路可選：管控殖利率，不然就讓美元貶值。

貝森特 長債 殖利率

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