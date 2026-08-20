快訊

日媒爆料中國卡台灣關鍵材料！交貨拖延衝擊半導體、航太供應鏈

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

聽新聞
0:00 / 0:00

波灣產油國搶船保住出口 油輪價飆破1.3億美元、租金也創高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
波灣產油國搶購或租用油輪以維持石油出口，推動油輪價格及租金飆高。示意圖。路透
波灣產油國搶購或租用油輪以維持石油出口，推動油輪價格及租金飆高。示意圖。路透

受中東地緣政治緊張加劇、伊朗頻繁攻擊船隻的影響，市場爭相搶購或租用油輪，推升船價及租金創新高。船舶經紀公司Braemar數據顯示，最大型油輪的新船與船齡較短二手船，上季價格已突破1.3億美元，創2008年以來最高；超級油輪一年期租金也創歷史新高。

金融時報報導，船隻遇襲風險升高，促使產油國加強掌握自有運力。沒有船隊的伊拉克，則提供比往常更深的折扣，說服原油買家承擔航經荷莫茲海峽的風險。

美伊重開海峽的談判近幾周陷入停滯，伊朗同時加強攻擊船隻與能源設施。阿布達比國家石油公司（Adnoc）船隻遇襲頻率，已從衝突初期約每10天一次，增至近來幾乎每天一次。Adnoc與科威特石油公司（Kuwait Petroleum ）均採取接駁方式，先將原油運過海峽，再交給另一端等候的油輪運往目的地。

Adnoc旗下航運子公司Adnoc Logistics & Services計劃大舉投資二手船。Adnoc於8月斥資13億美元，購入六艘超級油輪與五艘最大型天然氣運輸船，已全數投入營運。

沙烏地阿美（Saudi Aramco）近期也向亞洲客戶供應只能經由荷莫茲海峽出口的原油品級，顯示可能加入運油通過海峽的產油國行列。沙烏地航運公司Bahri船隊已達創紀錄的107艘，但經紀商認為仍需更多船隻。

船舶經紀商Clarksons指出，本周臨時租用最大型油輪的每日費用已大漲20%。紅海至中國航線每日租金約31.8萬美元，從荷莫茲海峽內駛往中國更超過55萬美元。

Vortexa數據顯示，目前僅29艘油輪就承擔進出荷莫茲海峽逾50%的航次。南韓油輪業者Sinokor因在美伊衝突爆發前斥資59億美元購入大量油輪，如今成為海峽接駁運輸市場承攬業務最多的航商。

油輪 租金 出口 美元 石油

延伸閱讀

接駁轉運 荷莫茲海峽悄運油 1天400萬桶壓抑油價

美軍悄悄打通荷莫茲海峽！伊朗雷達遭打瞎 每天近千萬桶石油運出

伊朗對荷莫茲控制力大減！川普曬圖爽稱「新美國領土」

美伊和平談判陷僵局…荷莫茲海峽船隻遭不明拋射物擊中 傳船員傷亡

相關新聞

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

美國財政部突然把長天期公債買回規模提高至少一倍，帶動美債反彈，但真能扭轉市場對殖利率長期走高的疑慮？彭博調查顯示，三分之二受訪者預料美國10年期公債殖利率年底前將漲逾5%。摩根大通警告，華府若不縮減財政赤字，臨時加碼買回只能處理表面問題，還可能損害債務管理政策的公信力，長期反而推高期限溢價及殖利率。

玉米小麥雙漲！全球食品價格估連兩年走揚 今明年各漲12%、5%

美國玉米收成受到極端天氣衝擊，加上俄羅斯和烏克蘭互相攻擊黑海周邊主要穀物出口港，全球糧食供應疑慮升高。芝加哥玉米期貨18個月來首度突破每英斗5美元，小麥期貨也攀至近三年高點。

波灣產油國搶船保住出口 油輪價飆破1.3億美元、租金也創高

受中東地緣政治緊張加劇、伊朗頻繁攻擊船隻的影響，市場爭相搶購或租用油輪，推升船價及租金創新高。船舶經紀公司Braemar數據顯示，最大型油輪的新船與船齡較短二手船，上季價格已突破1.3億美元，創2008年以來最高；超級油輪一年期租金也創歷史新高。

日本中產階級購買力下滑 連年加薪難擋稅額開支提高

儘管日本中產階級已連年加薪，但稅額和社會安全支出提高，卻使他們的實質可支配薪資和購買力嚴重下滑。

南韓貨櫃輪本周試航北極航線 搶卡位卻恐惹西方盟友不爽

南韓一艘經北極航線前往歐洲的貨櫃輪預定22日啟航，以測試這條因海冰融化而開闢的航線，是否具有商業可行性，若成功，這將是南韓歷來首度經由北極前往歐洲的商業航程，躋身中國大陸和俄羅斯等少數測試或運營北極航線貨運服務的國家之林。

球隊不只是球隊 為什麼富豪開始揪團買下體育資產？

迪士尼前CEO艾格與川普長女伊凡卡的小叔喬許・庫許納在上週宣布，兩人已經買下洛杉磯湖人隊的控制權；這筆交易對球隊的估值達到125億美元。這不僅創下NBA球隊估值的新紀錄，也超越了去年才以100億美元成交的湖人隊，成為職業運動球隊交易價格持續飆升的最新案例。 這究竟是市場瘋狂，還是球隊價值合理重新定位？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。