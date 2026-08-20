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美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政部臨時宣布，將把10年至30年期公債的單次買回規模提高至少一倍，每次增至至少40億美元。路透
美國財政部臨時宣布，將把10年至30年期公債的單次買回規模提高至少一倍，每次增至至少40億美元。路透

美國財政部突然把長天期公債買回規模提高至少一倍，帶動美債反彈，但真能扭轉市場對殖利率長期走高的疑慮？彭博調查顯示，三分之二受訪者預料美國10年期公債殖利率年底前將漲逾5%。摩根大通警告，華府若不縮減財政赤字，臨時加碼買回只能處理表面問題，還可能損害債務管理政策的公信力，長期反而推高期限溢價及殖利率。

一、美國10年期公債殖利率真會突破5%？

彭博本周訪問392位市場人士，三分之二認為美國10年期公債殖利率今年底以前將突破5%，其中38%認為第4季便會突破，28%估計8月或9月就可能發生。預期未來一個月殖利率上升的受訪人數，也創四年來最高。

10年期殖利率本周一度升至4.75%，財政部宣布加碼買回長債後，周三回落至約4.65%。過去19年，10年期殖利率只有2023年10月短暫升破5%，當時標普500指數正處於修正期間。

美國30年期公債殖利率最近則在5.2%左右，但近60%受訪者認為今年不會升抵6%。市場目前更關注的仍是10年期殖利率能否守住5%關卡，因為這項指標會直接影響房貸、企業債及消費貸款等借款成本。

二、美債為何持續承受賣壓？

美債跌勢來自多項壓力同時浮現。中東戰事推高能源價格，使通膨更難降溫；市場也質疑聯準會（Fed）能否堅守2%通膨目標。美國政府債務突破40兆美元，更使投資人擔心公債供給將持續增加。

逾五分之三受訪者認為，即使經濟成長或通膨大幅升高，美國債務相對於國內生產毛額（GDP）的比率也難以明顯下降，財政情勢可能持續惡化，直到引發重大危機。

TCW Group固定收益投資組合經理霍夫漢尼斯揚（Ruben Hovhannisyan）表示，美國財政問題很難在短期內整頓，市場波動又升高，因此不看好長天期公債，較偏好短天期債券。

美債持有人也逐漸由外國政府及央行，轉向更在意價格的民間投資人。官方機構通常著眼外匯存底管理，持有期間較長；民間投資人則會要求更高報酬，也可能在市場不利時迅速撤出，使殖利率更容易上升。

三、美國財政部為何突然加碼買回長債？

美國財政部宣布，將把10年至30年期公債的單次買回規模提高至少一倍，每次增至至少40億美元。官方理由是加強市場流動性，但財政部兩周前才公布每季發債安排，如今便臨時加碼買回，市場因而普遍認為，財政部長貝森特已對長期殖利率攀升感到不安。。

ING研究主管葛維（Padhraic Garvey）指出，財政部原可在兩周前的例行季度公告中調整買回規模，如今臨時宣布，可見真正目的在於安撫長債市場。這項措施可減輕殖利率上行壓力，卻無法使壓力完全消失。

巴克萊認為，加碼買回等同減少市場上的長天期公債供給，更重要的是向投資人表明，若殖利率再度上升，財政部仍可能擴大干預。財政部使用「至少40億美元」的說法，也為日後進一步加碼保留空間。

彭博經濟學家則認為，財政部刻意選在夏季交投清淡、沒有重要經濟數據公布的時段宣布，可能是希望放大市場反應。消息公布後，30年期殖利率一度下降約9個基點至5.19%，長天期美債指數上漲1.7%，創2025年2月來最佳單日表現。

四、為何摩根大通認為財政部可能適得其反？

摩根大通全球利率主管巴瑞（Jay Barry）等策略師表示，財政部買回公債只能處理殖利率上升及流動性不足等表面症狀，無法解決真正問題：美國經濟接近充分就業，財政赤字卻仍相當於GDP約6%。

摩根大通估計，未來財政年度的資金缺口將超過3.5兆美元，因此長天期公債供給可能不減反增。

財政部長期遵循「規律且可預測」的發債原則，避免政策突然改變而干擾市場。貝森特去年11月也曾公開支持這項原則。摩根大通警告，財政部如今在例行公告後臨時改變買回安排，可能使投資人懷疑政策是否會因市場波動而一再調整。

如果市場認為財政部為壓低殖利率而伺機調整債務管理，投資人可能要求更高的期限溢價，也就是持有長天期公債所需的額外補償。如此一來，殖利率長期反而可能升得更高。

摩根大通認為，財政部日後縮減長債標售規模的可能性已經升高，但只要赤字沒有下降，相關措施壓低長期殖利率的效果都不會持久。

五、華爾街有誰仍看好美債反彈？

花旗認為，財政部明顯有意壓住長期殖利率，加上通膨可能降溫，已為未來幾個月的債市反彈創造條件，因此建議買進20年期美債。

蘇黎世保險首席策略師米勒（Guy Miller）也認為，這次行動展現華府壓低長期殖利率的決心，而且財政部仍有其他工具可以使用。不過，財政部也因此暴露政策容忍底線，市場日後可能再度測試華府會在什麼殖利率水準出手。

米勒指出，買回公債處理的仍是症狀，不是病因。財政部雖可反覆干預，但若政府支出失控的問題沒有改善，相關措施無法無限期維持效果。

富國銀行利率策略師馬諾拉托斯（Angelo Manolatos）認為，財政部短期內未必會縮減標售長債，但2027年可能這麼做。若要使長期殖利率持續下降，仍須出現新的推力，例如經濟及通膨降溫、Fed立場轉趨強硬、貨幣政策不確定性降低、政府縮減赤字，或投資級企業發債減少。

六、AI發債潮、美元及日本扮演什麼角色？

美國投資級企業今年已發債近1.5兆美元，比去年同期增加36%。野村證券估計，大型科技業者為興建AI基礎設施舉債約2,000億美元，相當於美國財政部向民間投資人淨發行中長期公債約四分之一，比2025年的比重高出五倍。

政府與超大規模雲端業者爭奪同一批資金，使兩個市場形成相互影響的循環。美債殖利率走高會增加科技業者發債成本；科技業者大量籌資，又會分散投資人對美債的需求，進一步推高殖利率。彭博調查中，受訪者對哪一個風險更值得擔心，看法各占一半。

德意志銀行全球外匯研究主管薩拉維洛斯（George Saravelos）認為，美國財政部買回長債，並鼓勵外國央行透過聯準會機制取得美元，都是較溫和的金融壓抑手段，目的在限制長期殖利率上升。

但若市場認為美債價格不能自由下跌，調整壓力可能轉向匯市，由美元貶值反映。財政部愈積極干預美債價格，美元面臨的下行壓力可能愈大。

彭博超過60%受訪者表示，美國協助日本支撐日圓，反而使他們更擔心美債市場。日本是美債最大外國持有國，華府若擔心日本為干預匯市而出售美債，也顯示外國資金動向已成為美國壓低舉債成本的一項風險。

整體而言，財政部加碼買回長債，足以迫使部分放空者回補，也可能暫時阻止殖利率急升，卻無法消除通膨、龐大赤字、AI發債潮及外國買盤減弱等結構性壓力。10年期殖利率是否升破5%，最終仍取決於華府能否縮減赤字，以及通膨、Fed政策和企業融資需求能否真正降溫。

美國財政部宣布加碼買回長債後，30年期殖利率一度下降約9個基點至5.19%。/擷自彭博 Codex協作
美國財政部宣布加碼買回長債後，30年期殖利率一度下降約9個基點至5.19%。/擷自彭博 Codex協作

美國紐約市一面螢幕顯示，美國公共債務總額首度突破40兆美元。路透
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