玉米小麥雙漲！全球食品價格估連兩年走揚 今明年各漲12%、5%

美國玉米收成受到極端天氣衝擊，加上俄羅斯和烏克蘭互相攻擊黑海周邊主要穀物出口港，全球糧食供應疑慮升高。芝加哥玉米期貨18個月來首度突破每英斗5美元，小麥期貨也攀至近三年高點。

美國中西部今夏先遇熱浪，近期又遭強烈風暴侵襲。主要玉米產區愛荷華州和伊利諾州預估單位面積產量低於去年，中西部其他四個州也低於過去三年平均。歐洲玉米生產同樣受到高溫衝擊，法國預估收成將降至1980年以來最低。

小麥方面，俄、烏分別是全球最大和排名第五的穀物出口國，兩國合計供應全球約三成小麥，但俄軍攻擊貨輪，導致烏克蘭敖德薩等黑海港口航運停擺，而烏克蘭攻擊新羅西斯克港，當地三座主要穀物碼頭也停止運作。

牛津經濟研究院估計，港口中斷今年可能影響8,600萬噸穀物，占全球穀物出口約17%。烏克蘭本月穀物出口量年減約75%，俄羅斯出口量可能不到去年同期的一半。全球食品價格今（2026）年預估將上漲11.8%，明（2027）年再漲4.8%。

部分分析師認為，小麥期貨目前僅反映短期風險，尚未充分計入黑海供應長期中斷的風險。