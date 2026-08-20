日本連續第3個月貿易赤字 中東局勢推升原油成本

日本財務省今天公布的7月貿易統計顯示，日本7月貿易收支出現6345億日圓赤字，這已是第3個月出現貿易赤字，規模較去年同期擴大至4倍，而中東局勢惡化推升原油成本正是主因。

日本「讀賣新聞」報導，7月6345億日圓的赤字規模，較去年同期的1563億日圓擴大至4倍。而中東局勢惡化所導致的原油進口成本上升，正是造成此結果的主因。

貿易收支走勢中，進口額大幅增長27.8%，達12兆1463億日圓，刷新歷史新高。以進口數量來看，原油進口量成長5.5%，為時隔4個月再次轉為增加；若以金額計算，則暴增87.8%，達到1兆4089億日圓。以日圓計價的原油進口單價每公秉較去年同期高78%。

依地區來看，來自中東的原油進口數量下降了32.8%。由於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻，日本政府等機構正積極推進替代採購，使來自美國的原油進口量增長了約9倍。此外，石腦油（Naphtha）等揮發油類自全球總進口數量則減少23.2%。

另一方面，整體出口額增長23.2%，達11兆5118億日圓，同樣創下歷史新高。其中對美國輸出的汽車，以及對中國輸出的半導體等電子零件成長最為顯著。日圓兌美元的匯率比去年同期貶值11.2%，也被認為對此結果有所影響。