南韓貨櫃輪本周試航北極航線 搶卡位卻恐惹西方盟友不爽

南韓一艘經北極航線前往歐洲的貨櫃輪預定22日啟航，以測試這條因海冰融化而開闢的航線，是否具有商業可行性，若成功，這將是南韓歷來首度經由北極前往歐洲的商業航程，躋身中國大陸和俄羅斯等少數測試或運營北極航線貨運服務的國家之林。

路透報導，營運商PanStar表示，這艘「PanStar Acro」號將從釜山港向北航行，將停靠英國費利克斯托（Felixstowe）、荷蘭鹿特丹及波蘭格但斯克（Gdansk），隨後返航，預計全程耗時40-45天。

PanStar在政府支持的招標案勝出，向HMM購買一艘載運量2,700只20呎標準貨櫃（TEU）的船舶，並為北極航行改裝，進行試航，船員包含20名南韓人與印尼人。

PanStar一名主管說，這次航程的主要時間點將是9月左右，屆時北極海冰將處於全年最低水準，航行條件較安全。該公司透露，正尋求至少1,300 TEU的汽車零組件、食品及化妝品貨物，以及來自中國大陸和日本的貨品，而日本客戶正表達興趣。

南韓總統李在明已把北極航運列為優先事項，官員表示，這有助於將釜山港打造為全球海運樞紐，力爭在2030年前將北極確立為常規貿易航線。

南韓海洋水產部表示，相較於傳統的蘇伊士運河航線，北極航線能縮短航程多達35%，減少燃油消耗。PanStar主管表示，中國大陸已開始試圖在這條航線搶占先機，提高了南韓展開航行的迫切性。

不過，這條航線的商業可行性可能難以評估，去年刊載於《海洋政策研究》的一份研究指出，船舶尺寸限制與保險成本等因素，都提高了北極航線的單位運輸成本。

此外，西方外交官對南韓的這項計畫感到不滿，因為首爾當局須針對航程與俄羅斯協商，取得航程許可，可能引發南韓與西方盟友之間的摩擦。北極航運專家指出，若這艘船在航行途中遇到問題，例如受困於冰層而尋求俄國協助，可能違反西方的制裁。

北冰洋海冰加速溶解，已讓在今年夏季試航北海航線（NSR）更為可行。該航線的航運活動也已增加，挪威追蹤機構「高緯度北方物流中心」（CHNL）表示，去年共88艘船通過NSR航道，完成103次航行，分別高於2024年的97次和2022年的43次，這些船隻主要來自俄羅斯和中國大陸等國家。